A murit Jonathan Demme, regizorul filmelor "Tacerea mieilor" si "Philadelphia"

Cariera sa se intinde timp de peste patru decenii, cu incursiuni in numeroase genuri diferite, de la un episod din seria-cul "Columbo" pana la un documentar dedicat cantaretului Justin Timberlake, ultimul film al carierei sale.Dar Jonathan Demme va ramane in memoria publicului in special pentru "Tacarea mieilor" (1991) si "Philadelphia" (1993), filmate unul dupa altul, la inceputul anilor 90.Atmosfera irespirabila din "Tacerea mieilor", care evoca colaborarea unui ucigas machiavelic canibal si o politista in cautarea unui asasin in serie, a marcat o generatie.Jonathan Demme a primit pentru acest film premiul Oscar in 1992."Philadelphia" este unul dintre primele filme care a tratat in mod direct ravagiile provocate de SIDA in comunitatea homosexuala.Actorul american Tom Hanks a primit premiul Oscar pentru cel mai bun actor iar Bruce Springsteen pentru cea mai buna melodie cu "The Streets of Philadelphia".Sotia lui Jonathan Demme si cei trei copii, care erau alaturi de regizor miercuri dimineata cand a murit, in apartamentul sau din Manhattan, au cerut ca "in loc de flori", cei care doresc sa ii aduca un omagiu sa faca o donatie pentru asociatia de aparare a imigrantilor Americans for Immigrant Justice, din Miami.In 2014, Jonathan Demme a primit din partea aosciatiei Americans for Immigrant Justice un premiu, Holly Skolnick Human Rights Award, "pentru angajamentul sau in cauza refugiatilor haitieni" si, mai general, pentru cauza imigrantilor.Acesta a fost unul dintre criticii acerbi impotriva interventiei militare americane in Irak in 2003.