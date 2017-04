Festivalul Filmului European va pregateste de film, arta si dezbateri

Articol webPR

AGORA - filme care au capacitatea sa starneasca dezbatere pe marginea unor teme relevante pentru societate;

ARTE - filme oferite de canalul ARTE, disponibile pentru proiectii clasice si prin tehnologie VR (virtual reality);

LUX - cele 3 filme finaliste la cea mai recenta editie a Premiului LUX al Parlamentului European (cea de a zecea), oferite de Biroul Parlamentului European din Romania;

Banda Desenata - pentru a celebra Salonul European de Banda Desenata, pe 8 mai FFE propune o seara de filme inspirate din benzi desenate;

Public Tanar - filme pentru copii si adolescenti;

Film Republica Moldova - filme de scurtmetraj si mediumetraje din Republica Moldova.

Trafic de persoane si alegeri de viata (pe 5 mai, la Talent Garden, ora 11:30), dezbatere bazata pe filmele Fixeur (2016) si Marija (2016).

Migratie, acceptarea prin empatie (in parteneriat cu festivalul SUPER, 8 mai, Institutul Cultural Roman, ora 16:00), dezbatere bazata pe Cealalta Parte a Sperantei (2017)

Pregatind pozitia Romaniei in reforma politicii europene de audio-vizual (8 mai, Talent Garden, str. Ion Brezoianu 23-25, ora 11:00)

#ReconstruimEuropa de la Sarajevo (in parteneriat cu SNSPA, 11 mai, Aula SNSPA, ora 18:45), dezbatere bazata pe filmul Asediul (2016)

Editia cu numarul 21 a FFE are urmatorul calendar: Bucuresti (4 - 11 mai); Iasi (12 - 14 mai); Tirgu Mures (19 -21 mai); Gura Humorului (19 - 21 mai) si Timisoara (26 - 28 mai). Pentru prima data in istoria sa, filmul de gala, Cealalta parte a sperantei (Finlanda, 2017), in regia lui Aki Kaurismaki, in premiera in Romania, va deschide toate cele 5 editii ale Festivalului. Filmul lui Gabriel Achim, Ultima zi (Romania, 2016), va putea fi, de asemenea, vizionat in toate cele 5 orase, in prezenta membrilor echipei, iar la Bucuresti va fi proiectat la gala de inchidere din 11 mai, la Cinema Muzeul Taranului. Cel mai recent film al lui Radu Mihaileanu, Povestea iubirii/History of Love (2016) va putea fi vizionat in avanpremiera, inainte de premiera de la TIFF, la Gradina de vara din Timisoara, sambata 27 mai.FFE 2017 propune 64 de documentare, filme biografice, drame, comedii, animatii, filme thriller si horror, scurtmetraje si mediumetraje, filme experimentale si proiectii VR (realitate virtuala). Dintre acestea, 42 au fost lansate in 2017 si 2016.Gala de deschidere si proiectiile din sectiunea speciala ARTE vor avea loc la Muzeul National de Arta al Romaniei - sala Auditorium, iar celelalte spectacole din Bucuresti vor avea loc la Cinema Muzeul Taranului - Studioul "Horia Bernea", Cinema Elvire Popesco, Centrul Ceh, Institutul Cervantes si Spatiul Public European. Accesul la proiectiile din editiile locale si la cele de la centrele culturale din Bucuresti este gratuit.Sectiunile speciale ale Festivalului sunt:In completarea sectiunii Agora, FFE organizeaza, independent sau in parteneriat, dezbateri pe teme relevante pentru societate:Programele educative pentru tineri si pentru profesori sunt realizate in parteneriat cu criticul de film Ileana Birsan si cu programul CinEd al Institutului Francez, derulat de Asociatia Culturala Macondo.Festivalul va premia trei dintre spectatorii platitori de bilete cu cate un abonament pe un an la MUBI.com. Detalii pe website-ul Festivalului . Alex Traila este directorul artistic al festivalului, iar Paul Negoescu, ambasadorul editiei 2017 a FFE, este autorul spotului de promovare, disponibil aici. Programul complet al proiectiilor este disponibil aici. Detalii suplimentare: www.ffe.ro