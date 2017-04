TIFF 2017: Comedia "King of the Belgians" va deschide cea de-a 16-a editie a festivalului; corul "Sirenelor de la Marea Neagra" si Nina Nikolina vor sustine un concert

Personajele pitoresti din film vor fi pe scena TIFF, iar una dintre surprizele serii va fi concertul extraordinar al corului, formatia feminina din film, in frunte cu Nina Nikolina, vedeta a muzicii populare in Bulgaria. Grupul din film este format din cantarete selectate din coruri faimoase din tara vecina: The Mystery of the Bulgarian Voices, castigator al unui Grammy in 1990, Ansamblul Filip Kutev, Slavey Quartet si Cosmic Voices from Bulgaria.Invitati speciali la gala de deschidere vor fi si regizoarea si scenarista americana, protagonistul filmului - "regele" Peter Van den Begin, actoriisi, alaturi de, autoarea costumelor, si scenografa. Filmul a avut premiera sold-out la Festivalul de la Venetia si a calatorit ulterior la Busan, Valladolid, Sao Paolo, Hamburg sau Salonic.Sursa foto: tiff.roFinalul celei de-a 16-a editii TIFF va fi la fel de spectaculos.va inchide festivalul duminica, pe 11 iunie. In thriller-ul regizat de(castigatorul Trofeului Transilvania cu Stockholm), intr-un Madrid aflat in febra pregatirilor pentru vizita Papei, doi politisti realizeaza ca nu sunt cu nimic mai presus decat criminalul in serie pe care il urmaresc.Sursa foto: tiff.roPe langa Povestea iubirii/, de Radu Mihaileanu, care se va lansa oficial pe 5 iunie, unul dintre cele prizateevenimente care vor avea loc in Piata Unirii va fi proiectia pe ecran mare a, regizat de David Lynch, la 25 de ani de la premiera, in copie restaurata digital.Anul acesta, regizorul revine cu un nou sezon al serialului care a revolutionat televiziunea din acea perioada.Sursa foto: tiff.roPiata Unirii va gazdui si premiera in Romania a unuia dintre cele mai asteptate filme franceze ale anului. Distribuit de Independenta Film,(r. Lisa Azuelos) spune povestea cantaretei si actritei de origine egipteana care a primit de-a lungul carierei sale peste 70 de discuri de aur, fiind totodata primul artist care a castigat discul de platina si pe cel de diamant.Pentru fanii filmelor de actiune,TIFF a pregatit o productie care se bucura deja de un succes de public rasunator. Propunerea Coreei de Sud la Premiile Oscar,(r. Kim Jee-woon) este un thriller de senzatie, bazat pe fapte istorice petrecute la inceputul secolului XX, pe vremea cand Japonia se afla sub ocupatie coreeana.Fanii cinema-ului indian se vor reintalni anul acesta cu personajele fantasy-ului lui S. Rajamouli:, cea de-a doua parte a aventurii fantastice care a inregistrat un succes record de box-office.De la Cannes, unde s-a bucurat de o proiectie speciala, vineCea de-a 16-a editie a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF) se va desfasura intre 2 si 11 iunie, la Cluj.