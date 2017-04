Regizorul Radu Mihaileanu lanseaza filmul ,,Povestea iubirii" la Festivalul International de Film Transilvania

Bazat pe bestsellerul cu acelasi nume scris de Nicole Krauss, tradus in peste 35 de limbi, filmul urmareste povestea de dragoste dintre Leo si Alma, doi tineri evrei din Polonia pe care ororile celui de-a doilea razboi mondial par sa-i desparta pentru totdeauna.

Pe 5 iunie, va putea fi vazut pe ecranul urias din Piata Unirii, iar pe 7 iunie, chiar in localitatea Dancu, acolo unde s-au desfasurat o parte dintre filmari. Povestea iubirii va fi distribuit in cinematografe din 9 iunie, de Transilvania Film.Biletele pentru proiectia din Piata Unirii sunt puse in vanzare pe biletmaster.ro si aplicatia TIFF 2017. La proiectia speciala din satul Dancu, accesul va fi gratuit.The History of Love este titlul cartii pe care Leo Gursky (Derek Jacobi) o scrie pentru Alma Mereminski (GemmaArterton). Dupa multi ani, aparitia eimisterioasa ajunge sa conecteze oameni din intreaga lume.,,Cand am citit pentru prima data romanul lui Nicole Krauss, am avut senzatia ca stiu deja toate acele personaje si ca ele au fost undeva in mine in tot acest timp.Sentimentul acela a fost atat de puternic, incat m-am intrebat cum a reusit sa intre in mintea mea fara sa ma cunoasca, intr-adevar, cu mult mai mult talent decat mine. Povestea cuprinde toate temele pe care, la randul meu,le ador: puterea iubirii, capacitatea ei de a traversa epoci, continente, generatii, razboaie, culturi, umorul - ca dovada ca suntem cu totii aici si ca suntem in viata", spune Radu Mihaileanu.Sir Derek Jacobi (78 de ani), invitat special la TIFF, este unul dintre marile nume ale teatrului si filmului britanic. Actor si regizor, Jacobi are in portofoliu peste 90 de roluri in filme de cinema si productii de televiziune, precum The Day of theJackal (1973), LittleDorrit (1983), DeadAgain (1991), Gladiator (2000), Gosford Park (2001), The Riddle(2007), The King's Speech (2010). In teatru, a obtinut de doua ori prestigiosul trofeu Laurence Olivier, pentru interpretarea memorabila din Cyrano de Bergerac(1983) siA douasprezecea noapte (2009) si un premiu Tony pentru performanta din Mult zgomot pentru nimic (1984). Este membru fondator al National Theatre Company din Marea Britanie.O alta vedeta din distributie este Gemma Arterton, fosta "Bond girl" (Quantum of Solace, 2008) cu roluri in blockbustere precum Clash of theTitans (2010), Prince of Persia: The Sands of Time (2010) sau Byzantium (2013) si cu premii importante in teatru.Povestea iubirii este o coproductie Franta-Canada-Belgia-Romania, co-producatorul roman fiind Libra Film. Filmarile au avut loc la Cluj si Bucuresti, la Montreal si New York. Scene importante au fost turnate in satul Dancu din comuna Aghiresu si in mai multe locuri din Cluj.