VIDEO "Fast and Furious 8" a avut cel mai bun debut global din istoria filmului

Este vorba de cel mai bun al doilea debut in SUA pentru un film al unei francize, dupa cifrele obtinute de "Fast & Furious 7", care a atins suma de 147,2 de milioane de dolari la lansarea sa pe marile ecrane. 'The Fate of the Furious' a avut in total incasari deIn filmul regizat de F. Gary Gray, principala noutate o reprezinta Charlize Theron, o enigmatica femeie care il seduce pe Dom (Vin Diesel), patriarhul seriei si il atrage in lumea crimei, tradandu-si astfel colegii de echipa, personaje interpretate de Jason Statham, Michelle Rodriguez si Dwayne Johnson."The Fate of the Furious" a batut recordul de incasari la sfarsitul saptamanii trecute si in China, cu 446 de milioane de yuani in doua zile de difuzare in cinematografe (aproape 65 de milioane de dolari), potrivit agentiei chineze Xinhua.Filmul a fost lansat pe ecrane pe 12 aprilie, obtinand primul sau record in acceasi zi, cu incasari de 60 de milioane (8,7 milioane de dolari), depasind precedentul ("Fast & Furious 7") care in aprilie 2015 a avut incasari de 52 de milioane de yuani (7,5 milioane de dolari).