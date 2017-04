Paul Negoescu - ambasador onorific al FFE editia XXI

Articol webPR

"Pentru mine cinema-ul este un limbaj universal si nu-mi vine sa-l impart pe zone geografice, etnii sau nationalitati. Imi plac, deopotriva, filme europene, americane, iraniene, japoneze etc. Cu toate astea, filmul european are, pentru mine, o semnificatie speciala pentru ca in filmul european regasesc mai multe valori in care cred. In filmul european conteaza mai mult viziunea autorului decat interesul financiar al unui investitor, iar cand autorul are deplina libertate creativa se pot naste filme autentice, neconventionale, indraznete etc. Mai mult decat atat, in vremuri care par sa duca din ce in ce mai mult spre o dezbinare intre oameni, cinematograful reuseste sa reziste ca un nucleu social care ne aduce la un loc, iar filmul european nu face exceptie." Paul NegoescuPaul a regizat spotul de promovare a editiei actuale a festivalului, pornind de la o idee proprie, si ilustrand pasiunea pentru filmul european. Totodata, in acord cu noua directie a Festivalului, spotul face aluzie la capacitatea filmului de a starni nu doar emotie, ci si dezbatere, capitol la care filmul european exceleaza:Ambasadorii editiilor anterioare ale FFE sunt: Anca Damian (2016), Tudor Giurgiu (2015), Adrian Sitaru (2014), Catalin Mitulescu (2012), Radu Muntean (2011), Radu Jude (2010), Marian Crisan (2009), Cristian Mungiu (2008), Corneliu Porumboiu (2007) si Cristi Puiu (2006). Fiecare dintre ei a oferit o abordare originala pentru promovarea Festivalului, propunand ideea de scenariu, contribuind astfel la cronologia vizual-afectiva a ultimelor 10 editii:Paul Negoescu, regizor si scenarist, a debutat in regie cu lungmetrajul O luna in Thailanda (2012) si a castigat mai multe premii internationale pentru comedia Doua Lozuri (2016).Festivalul Filmului European are loc in Bucuresti (4 - 11 mai), Iasi (12 - 14 mai), Tirgu Mures (19 -21 mai), Gura Humorului (19 - 21 mai) si Timisoara (26 - 28 mai).Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Roman, sub egida EUNIC Romania, impreuna cu Reprezentanta Comisiei Europene, cu sprijinul ambasadelor si centrelor culturale europene, al Muzeului National de Arta, al Muzeului Taranului Roman/Cinema Muzeul Taranului, al Institutului Francez - Cinema Elvire Popesco, al Centrului Ceh, al Institutului Cervantes, al Spatiului Public European, al UCIN si al Biroului de Informare al Parlamentului European.