Cele mai bune filme pentru copiii mici si mari revin primavara aceasta la KINOdiseea Altfel

Timp de 8 ani,a adus publicului cele mai noi, iubite si apreciate filme pentru copii, filme premiate la festivaluri internationale si aclamate de majoritatea criticilor. La KINOdiseea Altfel, spectatorii vor avea ocazia sa (re)vada filme premiate la editiile din anii trecuti dar si premiere pe ecranele din Romania.Printre filmele din selectie se numara. Filmul ne impartaseste povestea fantastica a lui Sosuke, un baietel ce traieste intr-un oras pe o stanca de deasupra marii, si a lui Ponyo, pestisorul pe care il salveaza de la moarte si care doreste cu ardoare sa devina om.De neratat pentru copiii mai mari este, o istorie fantastica plina de aventuri si peripetii, in care vietile prietenilor protagonistului sunt in pericol intr-un joc video.spune poveste unei fetite de 11 ani, care supravietuieste singura in Manila, cersind si furand de la turisti. Intr-o zi ii vine in cap o idee absurda: daca ar fi in stare sa-si cumpere o mama, ar putea duce o viata mai buna. Dar trebuie sa faca eforturi uriase pentru a aduna destul de multi bani.De neratat este si, unde copiii si bunicii reusesc sa transforme un orasel din Europa intr-un loc al inventiilor si al recordurilor. Masina de gunoi devine fabrica de biciclete, o macara devine rollercoaster si totul pare posibil atunci cand imaginatia nu mai are limite.Duminica, pe 21 mai, Trupa PAM PAM va prezenta in cadrul KINOdiseea Altfel o piesa de teatru muzical educativ pentru copii "LA SCOALA ESTE CA-N POVESTI", unde cei mici vor canta si vor invata o sumedenie de lucruri utile alaturi de personajele muzicale PIA (pianul), VIO (vioara) si KITO (chitara).Mai multe detalii despre programul festivalului, pe site-ul http://www.kinodiseea.ro/ iar biletele se pot achizitiona de pe de pe www.eventbook.ro.KINOdiseea este organizat de Asociatia Culturala Metropolis, cu sprijinul Centrului National al Cinematografiei, Centrului Municipal de Cultura Arad, Primaria Arad, PrimariaMunicipiului Cluj-Napoca, Consiliul local Cluj-Napoca.Despre KINOdiseeaKINOdiseea este cel mai mare festival de film pentru copii din Europa Centrala si Sud-Est, atat ca numar de filme, cat si ca numar de spectatori. Festivalul este recunoscut la nivel international de catre cea mai importanta asociatie pentru promovarea filmelor pentru copii, ECFA - European Children's Film Association. In cele 8 editii, festivalul a avut peste 60.000 de participanti, iar de 3 ani se afla printre cele patru festivaluri de film pentru publicul tanar din Europa care se bucura de sprijin Media din partea Creative Europe.