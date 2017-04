Marele Premiu BIEFF 2017 sfideaza granitele - 489 Years, o incursiune in zona demilitarizata coreeana

Articol webPR

Mare parte din proiectii au fost sold out, de pilda cele din competitia internationala, conceputa anul acesta sub semnul a cinci teme de acuta relevanta pentru societatea contemporana - You Are Another Me, The Politics of the Body, Searching for Transcendence, The Alchemy of the Frame, Cutting the Cord.Au rulat de asemenea cu casa inchisa si programe speciale, realizate, ca si in anii precedenti, in parteneriat cu cateva dintre cele mai importante festivaluri de film si institutii de arta vizuala europene:De asemenea au fost sold out toate proiectiile Manifesto, de Julian Rosefeldt, cu Cate Blanchett, si ale programului Golden Shorts - Best Films in Major Festivals.Toate acestea au provocat publicul la dezbatere si implicare, cu un focus particular pe ideea de alteritate, pe necesitatea acuta a empatiei, tolerantei si incluziunii. Creata sub semnul salutului antic al civilizatiei Maya IN LAK'ECH ALA K'IN - care se traduce prin TU ESTI UN ALT EU / YOU ARE ANOTHER ME - editia de anul acesta a invitat publicul la un exercitiu de empatie, punand in discutie abilitatea fiecaruia dintre noi de a ne transpune in pielea semenilor nostri. Am considerat demersul acesta o necesitate acuta in special in momentul de fata, in lumina conflictelor sociale si a crizei umanitare recente. Selectia BIEFF 2017 a fost realizata de directorul artistic al festivalui, Adina Pintilie, in colaborare cu Dan Angelescu, curator asociat.Juriul BIEFF a fost format din profesionisti de renume ai industriei, cu experienta indelungata in comitete de selectie si in posturi manageriale cheie: Nora Molitor - reprezentant Berlinale Forum Expanded si Arsenal Institute for Film and Video Art; Paolo Moretti - membru al comitetului de selectie al Festivalului de Film Documentar FIDMarseille si program advisor pentru Visions du Reel Nyon; Boglarka Nagy - responsabil de proiecte de film la Institutul Francez din Romania si programatorul Cinema Elvire Popesco.Marele premiu BIEFF 2017, in valoare de 3000 de euro, i-a fost acordat artistei vizuale Hayoun Kwon, pentru filmul 489 Years. Premiul a fost oferit de Institutul Cultural Roman. Cei trei jurati si-au motivat astfel alegerea: "Combinand animatia 2D si 3D cu elemente de documentar, 489 Years este o experienta imersiva in zona demilitarizata DMZ de la granita dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud. In loc sa foloseasca tehnicile de animatie pentru a construi o realitate alternativa, creativitatea lui Kwon deschide un spatiu virtual al unui teritoriu 'real' si in acelasi timp fantastic, oferindu-ne astfel acces intr-o zona in mod obisnuit interzisa. Prin crearea de imagini generate pe computer ca posibile extensii ale materialului documentar, 489 Years este o reflectie contemporana plina de forta despre natura imaginii si despre noile frontiere ale naratiunii si ale imaginatiei."Premiul pentru Cel mai bun regizor, in valoare de 1500 de euro in servicii de postproductie (oferit de Cinelab Romania), i-a fost acordat lui Diogo Costa Amarante, pentru Small Town. "Cu un montaj poetic si narativ si un format ce depaseste granitele cinemascopice, Diogo Costa Amarante abordeaza cu indrazneala problematica mortii si a constientizarii ei, privind in interiorul unei relatii mama-fiu. Construind un echilibru fragil intre consideratia filozofica si emotionalizarea retinuta, artistul lasa loc liber propriei sale imagistici si perceptii." (motivatia juriului BIEFF 2017).Un al doilea premiu oferit de Cinelab, cu aceeasi valoare, este Premiul pentru Cel mai bun concept vizual, care a mers la Ronny Trocker, pentru filmul Summer. "Pornind de la o fotografie deja existenta, Summer reconstituie si re-interpreteaza o situatie data cu ajutorul unei animatii 3D idiomatice. Intr-o alternanta de imagini statice si in miscare si penduland intre punctul de vedere al subiectului si al celor care il privesc, filmul descopera iconografia originara a fotografiei; Ronny Trocker destabilizeaza perceptia spectatorului si pune sub semnul intrebarii - daca nu chiar submineaza - senzationalismul din media de azi." (motivatia juriului BIEFF 2017)Premiul pentru Cel mai bun regizor roman, oferit de Uniunea Cineastilor din Romania (in valoare de 1000 de euro), a fost acordat Luizei Parvu si lui Toma Peiu, pentru Sisyphus 2.0. "Sisyphus 2.0 transfera o parabola a antichitatii grecesti - mai precis varianta ei adaptata de catre literatura existentialista franceza - intr-un flux infinit de inregistrari ale camerelor de supraveghere, o documentare a incercarilor fiecarei zile de a da un sens vietii. Imagini banale ale rutinei zilnice devin reprezentari ale inepuizabilei capacitati de adaptare de care da dovada fiinta umana." (motivatia juriului BIEFF 2017)Mentiunea speciala a juriului BIEFF a revenit pentru al doilea an la rand lui Gabriel Abrantes, de data aceasta pentru A Brief History of Princess X, "care aduce laolalta doua personaje istorice - Constantin Brancusi si Printesa Marie Bonaparte - ilustrand cu virtuozitate intalnirea celor doi. Mentiunea Speciala a Juriului se acorda pentru abilitatea cu care autorul condenseaza o parabola artistica si sociala profunda intr-o naratiune construita cu precizie, intr-o combinatie reusita intre seriozitatea subiectului si o abordare plina de umor." (motivatia juriului BIEFF 2017)Ca in fiecare an, am fost foarte curiosi sa aflam parerea publicului despre selectia BIEFF 2017. Competitia pentru Premiul Publicului a fost foarte stransa anul acesta, jumatate dintre filme fiind foarte aproape ca numar de voturi de primul loc. Ne-am bucurat asadar sa acordam Premiul Publicului celor doua filme: Peep Show, de Rino Stefano Tagliafierro - un omagiu fermecator adus istoriei artei, in care regizorul merge pe urma senzualitatii si erotismului de-a lungul diferitelor perioade istorice si culturi - si I Made You, I Kill You, de Alexandru Petru Badelita - un tulburator exercitiu de auto-exorcizare despre copilaria dificila a autorului, intr-un surprizator mix suprarealist de colaj, animatie, documentar si arhive personale.Cea de-a saptea editie a Festivalului International de Film Experimental Bucuresti BIEFF a avut loc in perioada 28 martie - 2 aprilie 2017, la Cinema Muzeul Taranului si Cinema Elvire Popesco.Organizatori: Asociatia Culturala Manekino, in parteneriat cu PRINTOR COM si Asociatia Film MonitorCo-finantat de: Administratia Fondului Cultural National, Centrul National al Cinematografiei, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale