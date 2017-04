Primele proiectii KineDok powered by One World Romania editia 2017 din tara

Articol webPR​

Publicul larg din mai multe orase din Romania are sansa de a viziona documentare care nu sunt disponibile in distributia conventionala sau chiar in afara tarii de origine a acestora. KineDok ofera nu numai productii de top, dar si discutii post-proiectii cu regizori, invitati speciali si cineasti. Alaturi de acestia, fiecare proiectie invita participantii la discutii libere, lejere, pe teme de actualitate.Romania ofera doua documentare multipremiate la festivalurile internationale si apreciate de presa de specialiate. Castigatorul premiului Gopo pentru cel mai bun documentar in 2017 "Doar o rasuflare" prezinta sapte ani din viata familiei Sicrea, cu provocarile si incercarile prin care trec Dobrin, sotia lui, Lia, si cei trei copii ai lor. Dobrin asteapta sa se intample o minune care sa o faca pe fiica lui cea mica sa se ridice din scaunul cu rotile si sa mearga. Parte a campaniei "Salvati marele ecran", "Cinema, Mon Amour" descrie eforturile extraordinare facute pentru a mentine deschise cinematografele vechi din Romania.Din seria KineDok 2017 fac parte si patru filme din selectiile anterioare ale Festivalului de film documentar si drepturile omului One World Romania, din care amintim: Castigatorul premiului One World Romania 2017, "Un film autist normal" (Republica Ceha, 2016), "FC Roma" (Republica Ceha, 2016), "Regina Tacerii" (Polonia, Germania, 2014) si Liberi (Croatia, 2015).In perioada 01 aprilie - 31 aprilie au loc 11 de proiectii KineDok powered by One World Romania in 10 orase din tara dupa urmatorul program:11 mai - Un film autist normal - Centrul Multicultural al Universitatii Transilvania07 aprilie - 17:00 - FC Roma - Centrul 5 - Europe Direct Comanesti27 aprilie - 18:00 - Doar o rasuflare - Muzeul de Arta Vizuala Galati - proiectie in prezenta regizoarei Monica Lazurean - Gorgan27 aprilie - 19:30 - Plimbare sub clar de luna cu bunicul - CAFR dART04 aprilie - 20:00 - Un film autist normal - MERU06 aprilie - 20:00 - Regina Tacerii - Muzeul Secuiesc al Ciucului20 aprilie - 20:00 - Liberi - Muzeul Secuiesc al Ciucului26 aprilie - 18:00 - Regina Tacerii - Sala Audiovizuala a Bibliotecii Municipiului Odorheiu Secuiesc26 aprilie - 17:00 - Ceata peste rau - Biblioteca Judeteana Valcea "Antim Ivireanul" - Europe Direct Valcea29 aprilie - 21:00 - Plimbare sub clar de luna cu bunicul - Universitatea "Eftimie Murgu" - Muzeul Cineastului Amator07 aprilie - 17:00 - FC Roma - Biblioteca Judeteana "Ion Heliade Radulescu" Dambovita