VIDEO Julia Ducournau, regizorul fimului Raw: "canibalismul este parte a umanitatii"/ Nu este doar "un film facut de femei, pentru femei"

"Raw" a atras atentia criticilor si a presei si a starnit vii controverse dupa ce doua persoane au lesinat in timp ce il vizionau, relateaza The Guardian.Acesta este centrat pe actiunile canibale ale personajului principal, Justine, precum si pe corpul acesteia, despre care regizoarea feminista declara ca "in orice film, femeile trebuie sa fie frumoase, sa respecte anumite tipare, insa ele nu sunt de fapt acele creaturi divine".Experimentul Juliei porneste de la anumite frici si intrebari cu privire la propriul ei corp: "Imi era frica de faptul ca pot suferi anumite mutatii, iar corpul meu poate avea propria lui autonomie. Tu iti reprezinti corpul sau corpul te reprezinta?".Regizoarea declara cu privire la partea excentrica a filmului faptul ca i s-a parut extrem de amuzant cum "oamenii tind sa catalogheze drept monstruoase sau inumane fapte care sunt, de fapt, extrem de umane".Julia Ducournau respinge criticile care catalogheaza fimul sau drept un film pentru femei, facut de catre o femeie, afirmand ca "filmele vorbesc pentru toata lumea si nu vreau sa separ in functie de gen nici filmul, nici audienta".