Cel mai nou film al lui Aki Kaurismäki, în premieră în România la FFE

Articol webPR

"Ne-am straduit sa obtinem, pentru prima data in istoria Festivalului, ca filmul din deschidere sa poata fi vazut in Bucuresti, dar si in orasele care gazduiesc editiile locale. Sunt incantat ca putem oferi un film foarte nou, titrat si controversat, dar mai ales extrem de ancorat in temele de actualitate de pe agenda publica europeana. De altfel, ne-am propus ca actuala editie a FFE sa ofere publicului un prilej de a-si pune intrebari si de a examina societatea complicata in care traieste, iar in aceste vremuri ale transformarilor politice si sociale, filmul, care este mai mult decat o simpla placere intelectuala, poate deveni o unealta utila in acest demers. Identitatea vizuala a editiei 2017 vine sa completeze aceasta noua directie." a spus Alex Traila, director artistic al FFE.Cealalta parte a sperantei a castigat Ursul de Argint pentru Cel mai bun regizor, la editia din acest an a Festivalului International de Film de la Berlin, unde de altfel Kaurismaki a anuntat ca acesta ar putea fi ultimul sau proiect in calitate de regizor. Strabatut de rabufniri de umor excentric, care culmineaza cu hohote de ras, filmul ii va lasa spectatorului o reconfortanta stare de bine, alimentata de momentele de umanitate tandra presarate peste un fundal de cruzime si nepasare printr-o abordare extrem de personala a situatiei refugiatilor din Europa.Festivalul Filmului European are loc in Bucuresti (4 - 11 mai), Iasi (12 - 14 mai), Tirgu Mures (19 -21 mai), Gura Humorului (19 - 21 mai) si Timisoara (26 - 28 mai). Imediat dupa Festival, Cealalta parte a sperantei, distribuit de Independenta Film, va intra in cinematografele din Romania.Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Roman, sub egida EUNIC Romania, impreuna cu Reprezentanta Comisiei Europene in Romania, cu sprijinul ambasadelor si centrelor culturale ale tarilor europene, al Muzeului National al Taranului Roman, al Institutului Francez - Cinema Elvire Popesco, al Uniunii Cineastilor din Romania si al Biroului de Informare al Parlamentului European din Romania.