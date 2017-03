Marile trofee pentru scurtmetraj de la Cannes, Venetia si Locarno, in premiera la BIEFF 2017

Articol webPR

Timecode, de Juanjo Gimenez - castigator al Marelui Premiu pentru Scurtmetraj la Festivalul de Film de la Cannes anul trecut, apoi nominalizat la Oscar pentru Cel mai bun scurtmetraj, si castigator al Premiului Goya pentru scurtmetraj - propune o schimbare surprinzatoare de perspectiva, transformand camerele de supraveghere, cu privirea lor unidirectionala si intruziva, in instrumente ale comunicarii si eliberarii. Diego si Luna, care lucreaza in camera de supraveghere a unei parcari, gasesc o cale de evadare din rutina, printr-un dialog coregrafic secret, in care miscarile lor armonizate devin o afirmare a eliberarii de monotonie, alienare si constrangeri.Castigator al Marelui Premiu pentru Scurtmetraj (Orizzonti) la Festivalul de Film de la Venetia 2016, The Lost Voice, de Marcelo Martinessi, abordeaza un subiect din istoria recenta a Paraguayului: masacrul din Curuguaty din 2012, un eveniment care a produs haos pe plan politic si a avut drept urmare demiterea presedintelui in exercitiu. Pornind de la un interviu cu victime ale masacrului, filmul urmareste activitatile cotidiene ale unei batrane cu un chip marcat de riduri adanci, ce emana o frumusete emotionanta - mama uneia dintre victime. Osciland intre imagini si sunete care nu se sincronizeaza aproape niciodata, filmul evita formatul conventional al interviurilor, functionand mai degraba ca memoria insasi, fragmentar si plin de lacune.Cu The Fullness of Time (Romance), Manon Coubia realizeaza un film despre dragostea eterna si despre puterea nelimitata a cinema-ului de a patrunde in esenta trairilor umane. Castigator al Leopardului de Aur pentru Scurtmetraj la Festivalul de Film de la Locarno si nominalizat la Premiile Academiei Europene de Film 2016, filmul vorbeste despre o femeie care isi petrece aproape intreaga viata asteptand ca zapezile eterne sa se topeasca si sa ii redea trupul sotului ei, un alpinist mort intr-un accident in timpul unei expeditii pe Mont Blanc. Scurtmetrajul este proiectat cu sprijinul Delegatiei Valonia-Bruxelles, al Institutului Francez din Bucuresti si al Le Fresnoy.Nominalizat la Premiile Academiei Europene de Film 2017 de catre Festivalul de Film de la Berlin, The Artificial Humors, de Gabriel Abrantes, e un mix inteligent si amuzant de consideratii antropologice, viata indigenilor si idiosincraziile inteligentei artificiale. In teritoriul locuit de un trib din Bazinul Amazonian, o cercetatoare si o tanara indigena (Jo) cauta cai prin care sa transmita robotilor emotii omenesti. Impreuna, concep un ghid cu ajutorul caruia robotul Coughmann sa poata identifica o varietate de stari emotionale. Robotul se indragosteste de Jo, iar iubirea lor invinge orice tentativa de reprogramare. Filmul este prezentat la BIEFF cu sustinerea Portugal Film.Castigator al Marelui Premiu al competitiei Labo a Festivalului de Scurtmetraj de la Clermont-Ferrand, Eden's Edge (Three Shorts on the Californian Desert) - semnat de artistii vizuali Gerhard Treml si Leo Calice - respinge stereotipurile formale si narative si isi indreapta atentia catre o latura mai putin luminoasa a Californiei, distantandu-se de abordarile obisnuite ale acestui teritoriu american in cinema. Filmul urmareste trei personaje care s-au retras in desert pentru a se elibera de anxietatile provocate de o societate din ce in ce mai apasatoare. Samanul schizofrenic de origine amerindiana, mama terorizata de gandul ca fiica ei ar putea cadea victima pedofililor si femeia care creste viermi de pamant pentru reciclarea deseurilor organice si sustine ca duce o viata autonoma isi spun povestile profund umane, intr-o maniera cinematografica in care intimitatea si detasarea apar intr-o combinatie unica. Eden's Edge este prezentat la BIEFF cu sprijinul Forumului Cultural Austriac si al Sixpackfilm Austria.anualul seminar The Lifespan of Cinematic Experimentation va fi o intalnire de neratat in cadrul careia participantii vor invata din experienta unor profesionisti de renume ai industriei, cu experienta in comitetele de selectie si in echipele manageriale ale unor festivaluri si institutii prestigioase. Ei sunt membrii juriului competitiei internationale BIEFF 2017: Nora Molitor - reprezentanta Berlinale Forum Expanded si Arsenal Institute for Film and Video Art Berlin; Paolo Moretti - membru al comitetului de selectie al Festivalului de Film Documentar FIDMarseille si program advisor pentru Visions du Reel Nyon; Calin Dan - artist vizual si director al Muzeului National de Arta Contemporana MNAC Bucuresti. Intalnirea are loc sambata, pe 1 aprilie, de la ora 16:30, in foaierul Institutului Francez din Bucuresti (Bd. Dacia, nr. 77). Intrarea este libera in limita spatiului disponibil, de aceea va rugam sa va inscrieti la pr@bieff.ro. Detalii despre cei trei experti sunt disponibile aici. Cea de-a saptea editie a Festivalului International de Film Experimental Bucuresti BIEFF are loc in perioada 28 martie - 2 aprilie 2017, la Cinema Muzeul Taranului si Cinema Elvire Popesco.