One World Romania 10 la final

Articol webPR

Dezbaterile intre public si invitatii festivalului au fost ca de obicei extrem de interesante, unele dintre ele fiind fortate sa se incheie doar din cauza proiectiei ce urma. Acest lucru ne confirma inca o data cat de importanta este comunicarea la nivel social si ne face cu atat mai motivati sa continuam si sa dezvoltam toate proiectele Asociatiei One World Romania.Pregatim noi lansari de DVD-uri cu filme din selectiile anterioare ale Festivalului One World Romania, proiectul educational One World Romania la Scoala merge mai departe si si pastreaza o legatura stransa cu liceenii si profesorii lui. La fiecare editie ne bucuram sa vedem din ce in ce mai multi tineri in cinema, tineri dornici de informatie si de implicare si acest lucru ne face sa ne dorim sa ajungem cu filmele OWR in cat mai multe licee din Bucuresti si din restul tarii.Cea de-a treia editie Kinedok a fost lansata saptamana trecuta, asa ca urmariti indeaproape si programul proiectiilor din cadrul sau, care ajung in peste 20 de orase din Romania. Cateva dintre filmele celei de-a zecea editii si cateva dintre documentarele prezentate in anii trecuti la One World Romania se regasesc in 2017 in selectia programului de distributie alternativa KineDok, despre care puteti citi mai multe detalii aici. Daca vreti sa retraiti momente de la festival sau sa vedeti cum era prin alte cinematografe cat voi erati la film, am pregatit aici o galerie foto-video cu imaginile noastre preferate din saptamana 13-19 martie 2017.