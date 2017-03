"Normal Autistic Film" - Premiul One World Romania 10

Articol webPR

Cei cinci liceeni - Victoria, Stefania, Ana-Maria, Andrei si Luca au motivat decizia luata dupa vizionarea celor 10 filme din competitie astfel: "Credem ca filmul ales nu se limiteaza doar la lumea copiilor autisti, ci ni se adreseaza tuturor. Ce putem invata de la ei este sa ne pretuim unicitatea. Alegand acest film am ales, de fapt, curajul de a fi cine suntem cu adevarat. Normalitatea fiecaruia se dovedeste a fi diferita. Prin cadrele si personajele diverse, filmul arata ca nu exista o singura realitate, ci doar mai multe interpretari."Regizorul Miroslav Janek, prezent in Bucuresti doar la inceputul festivalului, le-a transmis publicului si juratilor o inregistrare video de multumire, pe care o puteti urmari mai jos. O ultima proiectie in cadrul festivalului a filmului castigator are loc duminica, incepand cu ora 20:30 la Cinema Eforie.Duminica e si ultima zi in care va mai puteti bucura de filmele One World Romania in cele patru cinematografe: Cinema Eforie, Cinema Union, Cinema Elvire Popesco si Cinema Muzeul Taranului - Sala Horia Bernea. Si astazi, dupa fiecare proiectie din festival vor avea loc scurte dezbateri. Lista completa a participantilor la aceste dezbateri de duminica, 19 martie, este disponibila aici. Daca vreti sa vedeti cum au fost primele zile de festival, gasiti clipuri aici (galerie foto & video).Din programul zile de duminica va facem cateva recomandari, proiectii la care va puteti intalni chiar cu realizatorii filmelor.De la ora 16:00 la Cinema Union, regizoarea Malin Andresson va prezenta filmul "Blood Sisters" - povestea emotionanta a doua gemene aparent inseparabile, dupa o copilarie in care au fost abuzate. Vietile lor insa par sa se schimbe si totodata se nasc tot felul de intrebari, cand una dintre ele decide sa se casatoreasca.De la ora 18:30, la Cinema Muzeul Taranului, producatoarea Annemiek Munneke va asteapta la proiectia filmului sau, "Alice Cares". Alice este un robot inteligent de numai 60 de centimetri inaltime, dezvoltat de un laborator olandez de cercetare pentru a raspunde nevoilor de ingrijire ale batranilor in viitor. Aflata deocamdata in perioada de testare, Alice paraseste laboratorul la intervaluri regulate de timp, impreuna cu unul dintre designeri, pentru a le tine companie unor doamne varstnice. O poveste emotionanta despre cum ar putea fi viitorul.Daca preferati, totusi. un alt subiect, de la ora 18:00 la Cinema Elvire Popesco, regizorul Nicolas Humbert va fi prezent pentru proiectia documentarului "Wild Plants". Printr-un colaj de portrete, filmul schiteaza contururile unei noi miscari sociale alcatuite din oameni care, precum plantele salbatice care se inmultesc in conditii neprielnice, creeaza noi habitaturi si abandoneaza confortul facil al unei lumi consumiste pentru a experimenta noi moduri de a fi in lume. Recomandat daca vreti sa evadati din urban, chiar si numai pe durata proiectiei.