Cate Blanchett interpreteaza 13 roluri in filmul-eveniment Manifesto - tur de forta actoricesc in inchiderea BIEFF 2017

Articol webPR

Punand in discutie rolul si responsabilitatea artistului in societatea de azi, filmul este o revizitare din perspectiva contemporana a catorva dintre cele mai semnificative manifeste artistice ale secolului 20. Indreptandu-si atentia asupra scrierilor suprarealistilor, dadaistilor, futuristilor, constructivistilor, ale Dogma 95 si ale altor miscari care au revolutionat istoria artei, Manifesto dezvaluie semnificatia politica extrem de actuala a acestor statement-uri avangardiste anti-establishment - pe care artistii le-au compus cu pasiune si convingere cu ani in urma - prin interpretarea lor de catre personaje feminine (toate jucate de Cate Blanchett) in diverse contexte ale prezentului, precum un studio TV, un centru de cercetare stiintifica, o scoala, bursa de valori etc.Filmul va avea doua proiectii in cadrul festivalului: prima, in cadrul Galei de premiere BIEFF 2017, sambata, pe 1 aprilie, de la ora 20:00, iar cea de-a doua duminica, pe 2 aprilie, de la ora 17:30, ambele la Cinema Muzeul Taranului. Manifesto este prezentat la BIEFF cu sprijinul distribuitorului The Match Factory.Conform prestigioasei publicatii Variety, "Manifesto e un film de arta in cel mai adevarat sens al cuvantului: conceptual ca natura, netraditional in forma si complet misterios ca atmosfera. Ceea ce putini ar fi anticipat de la acest experiment este modul in care o colectie de dogme de multe ori contradictorii pot fi o asa de bogata sursa de inspiratie pentru cei cu viziune artistica progresiva (...), stimuland spectatorul sa ia pozitie si sa-si defineasca propria estetica." Subliniind si complexitatea interpretarii lui Cate Blanchett, faimoasa publicatie The New York Times crede ca "daca in lumea artei s-ar acorda Oscaruri, Cate Blanchett ar trebui sa fie castigatoare, pentru adevaratul tur de forta pe care il face interpretand rolurile din Manifesto."Artistul Julian Rosefeldt isi argumenteaza demersul astfel: "Istoria artei e un derivat al istoriei, si din istorie invatam. Artistii, la fel ca scriitorii, filosofii si oamenii de stiinta, au fost dintotdeauna cei care au indraznit sa formuleze ganduri si viziuni a caror valabilitate inca urmeaza a fi demonstrata. E o idee inteleapta sa privim manifestele artistice ca pe niste seismografe ale timpului lor. Intr-o epoca in care tendintele neo-nationaliste, rasiste si populiste, manifestate in politica si in media, ameninta din nou democratiile lumii si ne provoaca sa ne ridicam in apararea valorilor de respect si acceptare pe care le credeam bine stabilite, Manifesto devine un strigat care cheama la actiune."BIEFF este de asemenea onorat sa aiba alaturi in demersul sau curatorial si educational o serie de profesionisti de renume ai industriei cinematografice si ai lumii artelor vizuale, cu experienta ca selectioneri si manageri pentru festivaluri si institutii prestigioase. Anul acesta, juriul Competitiei Internationale BIEFF este alcatuit din: Nora Molitor - reprezentanta Berlinale Forum Expanded si Arsenal Institute for Film and Video Art; Paolo Moretti - membru al comitetului de selectie al Festivalului de Film Documentar FIDMarseille si program advisor pentru Visions du Reel Nyon; Calin Dan - artist vizual si director al Muzeului National de Arta Contemporana MNAC Bucuresti. Cei trei vor viziona cele cinci programe de competitie si vor decide premiile care se vor decerna inainte de prima proiectie Manifesto, pe 1 aprilie.Fidel misiunii sale de a promova cinema-ul experimental romanesc, BIEFF aduce in atentia publicului, dar si a juriului Competitiei Internationale, cateva dintre cele mai recente experimente vizuale semnate de artisti romani.Semnat de Alexandru Petru Badelita - unul dintre cei mai prezenti realizatori romani in selectia BIEFF de-a lungul anilor - I Made You, I Kill You face cronica tulburatoare a copilariei autorului, intr-un adevarat exercitiu de auto-exorcizare. Colaje cu fotografii si desene din copilarie sunt mixate cu secvente de animatie si elemente suprarealiste, intr-o complexa si inovativa compozitie cinematografica, cu multiple straturi narative si tehnici artistice, ce exploreaza puterea de viata si de moarte pe care un paterfamilias o are asupra familiei sale. Realizat in cadrul studiilor regizorului la Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains, I Made You, I Kill You spune fara compromisuri o poveste dureroasa despre o lume in care experientele traumatizante nu sunt o exceptie, ci un mod de viata. Filmul a fost selectat la festivalurile de la Clermont-Ferrand si IDFA Amsterdam.Pornind de la textul omonim al lui Albert Camus, Luiza Parvu si Toma Peiu realizeaza un compendiu vizual al umanitatii aflate in cautarea sensului prin filmul Sisyphus 2.0. Construit din inregistrari reale ale camerelor de supraveghere, filmul isi asuma perspectiva lor omniscienta, incepand ca o asamblare de momente cotidiene de tipul "o zi din viata" cetateanului globalizat, insotite de un voice-over care reviziteaza mitul lui Sisif. Cei doi regizori pun sub semnul intrebarii, intr-o maniera plina de umanism si sensibilitate, sensul cautarii, in timp ce violenta si cataclismele naturale provocate de om - reversul impulsului creativ al naturii umane - zdruncina existenta cotidiana a oamenilor aflati sub observatie.Cu umor ludic si acid spirit critic, The Story of Little Hans marcheaza cea de-a treia revenire a artistului vizual Daniel Djamo in competitia BIEFF. Intr-o inteligenta interpretare libera a basmului cu acelasi nume cules de Fratii Grimm, scurtmetrajul adopta tonul inselator naiv al povestilor pentru copii pentru a investiga relativitatea modului in care sunt percepute identitatile nationale in contextul climatului politic actual: un baietandru austriac cu par auriu alearga prin padure in pas saltat, fara a remarca imigrantii si refugiatii "diabolici", gata sa-l devoreze.Cea de-a saptea editie a Festivalului International de Film Experimental Bucuresti BIEFF are loc in perioada 28 martie - 2 aprilie 2017, la Cinema Muzeul Taranului si Cinema Elvire Popesco.