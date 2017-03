Cu si despre Romania la OWR10

Articol webPR

Documentarul lui Catalin Farcas, "Fratia" va fi prezentat in premiera europeana la One World Romania. Filmul prezinta povestea singurului club de fotbal din Romania care are un portar cu dizabilitati si un antrenor de culoare. Mai mult decat o poveste despre spiritul fotbalului, "Fratia" este un documentar candid despre faptul ca in Romania divizata de azi e posibil sa te asociezi pentru o pasiune comuna. ( Citeste mai mult "A inceput ploaia" este o co-productie romano-italiano-britanica, regizata de Michele Lancione si prezentata in premiera internationala la Bucuresti. Filmul aduce in discutie problema dreptului la locuire in contextul unui stat disfunctional ce refuza sa-si protejeze cei mai vulnerabili cetateni. Regizorul combina secvente filmate in timpul evacuarilor din strada Vulturilor din Bucuresti (2014-2016) cu explicatii ale specialistilor si activistilor implicati in sprijinirea celor evacuati. ( Citeste mai mult "Varza, cartofi si alti demoni" - documentarul lui Serban Georgescu, proaspat nominalizat la Premiile Gopo 2017 - exploreaza dinamica paradoxala a agiculturii romanesti practicate in satul Lunguletu, unde 1000 de mici fermieri produc anual mult mai mult decat pot vinde. ( Citeste mai mult Radu Jude, Claudiu Mitcu, Ileana Birsan si Monica Lazurean Gorgan sunt cei patru regizori romani ale caror filme ce urmeaza a fi proiectate la One World Romania se afla inca in diferite stadii ale productiei. Pentru cineasti e vital sa isi testeze ideile si imaginile printre oameni, sa primeasca feedback si sa li se auda vocea. Pentru One World Romania, e important ca temele propuse de cineasti sa fie dezbatute de societate si ca spectatorii sa inteleaga procesul de transformare a unei idei in film.Pe 14 martie 2017 la Cinema Muzeul Taranului, Radu Jude va prezenta "Tara moarta" - un film care foloseste Colectia de fotografii Costica Acsinte ca fundal pentru o naratiune construita din intregistrari de arhiva si texte din jurnalul personal al doctorului Emil Dorian, ale carui scrieri literare au fost interzise de regimul antisemit condus de Maresalul Antonescu.Miercuri, 15 martie 2017 la Cinema Union, Claudiu Mitcu si Ileana Birsan vor arata un fragment de montaj din documentarul "Procesul" - un film care urmareste cazul lui Mihai Moldoveanu, fost ofiter al armatei romane, condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru o crima pe care sustine ca nu a comis-o.Joi, 16 martie 2017 ne intalnim tot la Cinema Union, cu Monica Lazurean Gorgan, co-realizator al documentarului "Circuit". "Circuit" este un film despre exploatarea forestiera, despre oamenii din toate zonele Romaniei care traiesc de pe urma ei si despre un om care porneste intr-o calatorie pentru a salva padurea si, in secret, intreaga lume.Ca la fiecare editie de One World Romania, vor fi organizate si anul acesta, pe langa proiectiile din cinematografe, o serie de dezbateri pe diferite teme relevante pentru societatea romaneasca si in stransa legatura cu selectia de documentare. Toate aceste dezbateri vor avea loc in perioada 14-17 martie la Rezidenta Scena9 (Str. I.L. Caragiale nr. 32) si pe 18 martie la Lente (Str. Dionisie Lupu nr. 78).Primul eveniment la cea de-a 10-a editie a festivalului, intitulat "De 10 ani in Europa: pe val, la vale si inapoi" va avea loc marti, 14 martie de la ora 17:00. Pornind de la un film realizat in contextul aderarii tarilor est-europene la Uniunea Europeana, festivalul propune o discutie despre bilantul celor 10 ani de la aderarea Romaniei, dar si al celor 10 ani de One World Romania si felul in care s-a dezvoltat societatea civila in tot acest timp. La dezbaterea moderata de jurnalistul Ovidiu Nahoi vor participa Monika Stepanova (director fondator One World Romania), Angela Cristea (sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania) si Elena Calistru (presedinte Funky Citizens). ( Citeste mai mult ).Miercuri, 15 martie, incepand cu ora 17:00 va fi organizata dezbaterea "Bolile sanatatii". Moderatorul Vlad Mixich si invitatii sai - experti din sistemul medical, activisti, jurnalisti - vor incerca sa descrie simptomele imbolnavirii sistemului nostru de sanatate si sa defineasca eventualele terapii. Dezbaterea insoteste sectiunea de filme cu acelasi titlu, documentare care radiografiaza sistemele medicale din alte colturi ale lumii. ( Citeste mai mult Joi, 16 martie, tot la ora 17:00 are loc discutia numita "Fara frica despre violenta domestica". Conform unor rapoarte bine documentate, una din patru femei din Romania a suferit violente din partea partenerului si 6% dintre ele au fost victima unei agresiuni sexuale. In ciuda acestor cifre, violenta domestica ramane un fenomen despre care nu prea se vorbeste. Festivalul One World Romania incearca sa faca vizibil acest fenomen printr-o proiectie si o dezbatere pe aceasta tema. Dezbaterea va fi moderata de Andreea Braga (centrul FILIA), iar printre invitati se numara presedintele Tribunalului Bucuresti, Laura Andrei ( Citeste mai mult Vineri, 17 martie la ora 17:00 va avea loc dezbaterea intitulata "Coalitia fricii". Discutia va avea ca punct de plecare petitia initiata de Coalitia pentru Familie si frica celor trei milioane de semnatari de casatorii si familii formate din parteneri de acelasi sex. Mai mult decat atat se vor explora moduri specifice de actiune sociala pentru drepturile minoritatilor. ( Citeste mai mult Sambata, 18 martie, la ora 10:00, intr-o alta locatie - la Lente - va fi organizat un "Legathon". Legathon-ul este un maraton de luat la puricat cele mai frecvente cauze de drepturile omului care ajung in fata justitiei, pentru a accesibiliza informatiile esentiale despre ele. O fac experti in domeniul drepturile omului pentru ca stiu ca cetateanul are nevoie de o interactiune mai fina cu sistemul de justitie. Vino si tu sa-i vezi la lucru si sa interactionezi cu ei! ( Citeste mai mult A mai ramas doar o saptamana pana la inceperea celei de-a zecea editii a festivalului One World Romania. Puteti consulta programul complet aici.