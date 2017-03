Despre animale politice și alți demoni la One World Romania 10

Articol webPR

Am numit prima sectiune a festivalului de anul acesta "Animale politice" si am reunit aici filme care radiografiaza ce inseamna sa fii politician, simplu alegator, victima sau complice al schimbarilor politice. Documentarulne duce in mijlocul campaniei prezidentiale din Slovacia din 2014, iar "Weiner" ne arata cum poate trece o campanie pentru pozitia de primar al New York-ului de la succes la dezastru in cateva momente. Inil cunoastem pe William Powell, care analizeaza dupa mai bine de 40 de ani cum i-a schimbat viata un manifest anarhist publicat la 19 ani si vandut in peste 2 milioane de copii. Documentarulne-o prezinta pe Brunhilde Pomsel, secretara, stenografa si dactilografa celebrului Ministru al Propagandei din epoca nazista Joseph Goebbels, a carei poveste ii va inspira cu siguranta pe spectatori sa isi puna intrebari esentiale despre moralitate si umanitate. Intreaga sectiune reuneste 8 filme - portrete de castigatori si perdanti.A doua sectiune a Festivalului One World Romania la cea de-a 10-a editie ii prezinta pe cei care merg impotriva curentului, pe cei carora nu le este frica. Documentarele din sectiunea "Impotriva curentului" arata indivizi sau comunitati restranse, organizatii mai mici sau mai mari care lupta peste tot in lume impotriva celor care traseaza granite si ridica ziduri. Aici am strans portrete ale unor luptatoare anti-ISIS din Kurdistan, al activistei din China Ye Haiyan, protagonista documentaruluisau ale unor DJ iranieni in filmuleste numele altei sectiuni de la One World Romania 10, o sectiune ale carei filme vorbesc despre frica de supraveghere. Cele trei documentare incluse aici sunt toate argumente solid construite, demonstratii facute cu rabdare si lectii de luciditate civica. "Everything Is Under Control" este un documentar comic, usor melancolic despre supraveghere si modalitatile prin care este urmarit intregul mapamond.dezvaluie adevaratele costuri ale razboiului perpetuu in care ne aflam si felul in care comertul cu arme la nivel inalt alimenteaza acest razboi. Documentarulincearca sa descopere ce a mai ramas din jurnalismul independent de investigatie din Statele Unite ale Americii si reuneste personalitati ca: Noam Chomsky, Carl Bernstein, Amy Goodman, Michael Moore, Glenn Greenwald si multi altii.Printre temele deja traditionale ale festivalului se afla justitia, un subiect care, la data alcaturii programului, a devenit extrem de actual atat in Statele Unite, cat si in Romania. In sectiunea numita "Dreptate fara frica", se regasesc mai multe cazuri in care cetateni din Rusia, Ciad, Peru si Mexic isi cauta dreptatea pe cale legala sau se coalizeaza pentru a raspunde agresiunii statului.Un alt subiect abordat constant de One World Romania este cel al sistemelor de sanatate din diverse colturi ale lumii. Sectiuneane invita sa reflectam asupra unor maladii ale sistemelor medicale: de la uzura personalului medical intr-un spital din Franta, la cercetarile menite sa raspunda nevoilor de ingrijire ale batranilor in viitor, de la asistenta medicala mobila din Nordul Siberiei pana la lupta cotidiana a unor copii autisti cu etichetele puse de o societate inflexibila.In sectiunea6 documentare vorbesc despre dinamica primitiva care ne marcheaza deseori copilaria: unii cadem prada batausilor pe terenul de joaca sau de fotbal; altii ne transformam in mici tortionari ca sa mascam propriile slabiciuni. Intr-un liceu din Quebec aceasta dinamica se joaca in toata trista ei claritate. Pe stadioanele din Republica Ceha sau Israel, adultii reproduc excluderile celor perceputi ca straini sau inferiori. Iar in mintea si sufletul unui tanar finlandez vedem intreaga evolutie de la spaima de violenta altora la dorinta de a comite violenta la randul tau.Asa cum am facut si in alti ani cu Africa sau Orientul Mijlociu, si in acest an incercam sa facem un portret al unei regiuni - prin filme documentare. Anul acesta sectiuneaeste dedicata Caucazului. Cele cinci filme selectate, de la o comedie despre un gard la un film despre ororile razboiului, trateaza natura instabila, zbuciumata a realitatii din regiune.In fiecare an la One World Romania am descoperit filme recente, curajoase si inovatoare, pe care ne-a fost greu sa le includem intr-una dintre sectiunile tematice. Asa a aparut, o sectiune care reuneste 7 filme extrem de diverse, printre care documentarul animat- care prezinta primul atentat intr-un campus american in anii '60. Sau, in care un preot din Palermo este vizitat zilnic de zeci de oameni care vin la el in cautarea mantuirii; cand e nevoie, face si mini-exorcisme prin mobil.Surprizele pregatite de One World Romania pentru cea de-a zecea editie nu se opresc aici. Ca in fiecare an avem o serie intreaga de evenimente conexe care vor avea loc in perioada 14 - 19 martie. De asemenea, in curand vom anunta si care sunt invitatii One World Romania 2017, cu care va veti intalni dupa fiecare proiectie din festival.