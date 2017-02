Cine este Ioan Boieriu, primul roman care a castigat un Oscar

"Si am cistigat premiul Oscar pentru 'Cele mai bune efecte vizuale' pentru 'Cartea Junglei'. Sint mindru ca am lucrat la acest proiect. Felicitari tuturor celor implicati", a scris Boieriu pe pagina sa de Facebook, imediat dupa anuntarea castigatorului.Potrivit publicatiei locale, Ioan Boieriu are 37 de ani, este casatorit cu o romanca, Andreea, si au impreuna o fetita.A copilarit in cartierul Astra si a fost pasionat intotdeauna de calculatoare si arte vizuale, dupa cum povesteste unul dintre prietenii lui din copilarie.Dupa ce a terminat liceul si Facultatea de Informatica din Brasov, s-a angajat la o firma din oras care se ocupa cu animatia pe computer, in special jocuri pe calculator, iar ulterior a plecat in Germania, apoi in Noua Zeelanda, unde a lucrat la una dintre cele mai importante companii de filme 3D.Ioan Boieriu lucreaza in prezent la Scanline VFX din Vancouver, Canada.Potrivit IMDB, a mai lucrat in echipat tehnica a productiilor "The Hobbit: The Desolation of Smaug", "The Hunger Games: Mockingjay - Part 2", "Ghostbusters si Independence Day: Resurgence".