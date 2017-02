Cand personalul devine politic si prezentul oglinda trecutului: Berlinale Forum Expanded revine la BIEFF 2017

Articol webPR

Programul tematic Nostalgia for the Future prezinta cel mai recent titlu semnat de celebrul regizor de film experimental Guy Maddin, alaturi de lucrari ale catorva dintre cei mai interesanti artisti vizuali contemporani: Clemens von Wedemeyer, Larissa Sansour si Sᅢren Lind. Analizand rolul subiectiv al cinema-ului in reprezentarea istoriei, acestia investigheaza relatia complexa a individului cu istoria, lupta personala contra fluxului colectiv al evenimentelor, dihotomia subiectiv versus obiectiv in construirea naratiunilor istorice si a identitatilor nationale, subminand cu consecventa dictonul conform caruia Istoria e mereu de partea invingatorilor.Ce poate iesi cand un Melies al zilelor noastre e angajat sa produca un making-of pentru un film de razboi cu mega-buget? O satira deopotriva savuroasa si nelinistitoare, dar mai ales sincera in contradictiile sale, Bring Me the Head of Tim Horton sondeaza adanc in inima intunecata a cinema-ului. Devenit artist "de comanda" pe platourile super-productiei Hyena Road, Guy Maddin filmeaza behind-the-scenes in desertul iordanian (care joaca rolul Afganistan-ului aflat sub ocupatie talibana). Prin manipularea materialului filmat si meditatiile narate pe tema culturii pop si a violentei in cinema, ceea ce trebuia sa fie un simplu material promotional se transforma in subversiune artistica, combinand lupta in/eterna a ego-ului prins intre arta si comercial, cu patriotismul gonflat si etica reprezentarii.Clemens von Wedemeyer propune o viziune lirica a unei metropole dintr-un viitor distopic, in care o comodificare centralizata a transformat tot ce exista in valoare monetara: de la spatii urbane si structuri sociale, pana la memoria noastra colectiva. ESIOD 2015 urmareste calatoria protagonistei catre inima acestei noi lumi - banca centrala care stocheaza toate datele, finantele si amintirile societatii - in incercarea de a-si accesa seiful virtual, pentru a calatori inapoi in timp si a transmite un mesaj subversiv catre prezent. La granita dintre real si virtual, corpul devine performativ, iar memoria colectiva si filmul insusi se dezintegreaza intr-un nor de pixeli, intr-o distopie SF ce proiecteaza criza financiara si virtualizarea muncii si a capitalului intr-un viitor nu foarte indepartat.Intr-un twist temporal, In the Future They Ate From the Finest Porcelain, semnat de artista de origine palestiniana Larissa Sansour in colaborare cu regizorul danez Søren Lind, investigheaza importanta miturilor si a fictiunii in constructia faptelor, a istoriei si a identitatilor nationale, intr-un mix ingenios de live action si CGI, de arheologie, politica si science fiction. Filmul spune povestea unor asa-numiti teroristi narativi, care planteaza artefacte arheologice spre a fi descoperite de generatiile viitoare. Acest grup de rezistenta narativa influenteaza astfel parcursul istoriei, artefactele functionand ulterior ca marturii ale existentei unui popor fictiv. Implementarea propriului mit devine astfel o operatiune de interventie politico-istorica, creand de facto o natiune.Purtand titlul editiei de anul acesta a festivalul, programul competitiv You Are Another Me pune sub semnul intrebarii notiunea de frontiera, explorand in acelasi timp alteritatea si limitele empatiei. Cum ne putem raporta la realitatea altei fiinte umane? Putem oare iesi din bula interioara a propriilor minti pentru a intelege ceva ce nu am trait noi insine? Aceste intrebari au devenit tot mai presante in lumina conflictelor sociale si a crizei umanitare recente. Greutatile altora ajung pana la noi sub forma de naratiuni care adesea reduc si inlocuiesc complexitatea vietii, devenind inevitabil fictiuni filtrate prin perspectiva noastra subiectiva, inerent partinitoare si distanta. Abordand problema in mod direct, filmele din acest program, experimente audio-vizuale deopotriva inovatoare si cu un puternic impact emotional, dizolva barierele din calea intelegerii tragediei Celuilalt.Imagini brute, filmate de la o fereastra, fotografii facute in graba si un voice-over reconstruit din note de jurnal creeaza imaginea coplesitoare a unui razboi la persoana intai. Castigator al Premiului pentru Cel mai bun scurtmetraj acordat de Academia Europeana de Film, 9 Days - From My Window in Aleppo este un documentar cutremurator care contracareaza viziunea romantata asupra Razboiului Civil din Siria, asa cum este el prezentat de presa occidentala. Fotograful sirian Issa Touma surprinde aici modul in care razboiul devine parte din normalitatea vietii de zi cu zi; iar in timp ce focuri de arma asurzitoare se aud dinspre fereastra, arta devine singurul mecanism de supravietuire posibil.Nominalizat la premiile BAFTA si la premiile Academiei Europene de Film, Over, de Jorn Threlfall, adopta o formula simpla, dar de mare impact, de a privi povestile celor ce cauta in Europa un taram promis al salvarii. Inspirat din fapte reale, scurtmetrajul implica activ spectatorii in descifrarea si re-constituirea unei morti misterioase povestite in ordine cronologica inversa. Intelegerea succesiunii de evenimente nu ofera nimic din confortul rezolvarii unui puzzle; in schimb, finalul socant, aproape suprarealist, ne lasa cu intrebarea cum s-a putut intampla una ca asta?!, prea consternati pentru a indrazni sa dam un raspuns.Din competitia Festivalului International de Film de la Berlin vine la BIEFF Summer, un film care dezvaluie cat de limitate sunt posibilitatile fotografiilor de a spune povestile pe care le consumam. O plaja inghetata in timp, ca intr-un instantaneu: oamenii se bucura de soare, un copil isi mananca inghetata, in timp ce tatal il fotografiaza. Insa in cadru apare inca un personaj. Inaintand cu greu prin valuri, un grup de refugiati se indreapta catre siguranta incerta a plajei, scapati de la o moarte aproape sigura. Un mix inovativ de modelare 3D si filmare pe 16mm, filmul devine un comentariu politic inteligent despre criza umanitara contemporana. Regizorul Ronny Trocker va fi prezent la BIEFF cu sprijinul Delegatiei Valonia-Bruxelles si al Institutului Italian de Cultura.Ranile trecutului, atat cele fizice cat si cele psihice, nu se lasa alinate cu usurinta. Acest subiect este focusul filmului Remains from the Desert, povestea tulburatoare a unui tanar refugiat din Eritreea, capturat si torturat pentru bani. In ciuda cicatricilor care poarta amintirea ororii, peisajul impresionant al desertului, scena a teribilelor intamplari, ramane impasibil si nevatamat. In cele din urma, filmul recunoaste inutilitatea incercarilor de a gasi o logica in activitatea lipsita de sens care e tortura. Singura consolare pare a fi ideea ca memoria umana este la fel de fragila precum corpul si ca, putin cate putin, totul va fi uitat. Regizorul Sebastian Mez va fi si el prezent la proiectiile din Bucuresti, cu sustinerea Goethe-Institut.Cea de-a saptea editie a Festivalului International de Film Experimental Bucuresti BIEFF are loc in perioada 28 martie - 2 aprilie 2017, la Cinema Muzeul Taranului si Cinema Elvire Popesco.