La La Land...dragostea mea!

Despre Oscaruri

La Hollywood dragostea nu moare mai ales cand se prezinta cu dedicatii si dor de cantece in ploaie

Au aparut teorii conspirationiste

Nu stiu cum, nu stiu de ce, dara patimit multe in ultimele luni. La inceput, cinefilii de pe Facebook erau lesinati dupa povestea de dragostea dintre Mia (Emma Stone) si Sebastian (Ryan Gosling). Tanarul regizor, Damien Chazelle a venit cu o romanta in cheie La minor si a reusit sa stranga 14 nominalizari la Oscar, fix cat sa se gaseasca intr-o companie selecta alaturi desi. A prins si o nominalizare la regie. Martin Scorsese s-a multumit cu asteptatul.a fost ignorat de Academie si de ceata vesela de votanti. Poate nu mai merge cu dramoletele istorico-religioase despre pacat si izbavire dar ce ne facem cu cele 9 filme puse in competitie?Ce sa vedeti voi? Inca prind dramoletele cu iz istoric, povestile despre minoritati sunt la mare cautare si ispravile unor nefericiti ne provoaca un iures de emotii mai ceva ca-n zilele de aur ale telenovelei "Marimar".siau intrat ca sa fie. N-aveau sanse sa castige. La La Land a pornit la atac si parca nimic nu-i statea in cale dar s-au calmat spiritele extaziate in Ajunul Craciunului. Dintr-o data aveam pareri impotriva romantei. Dintr-o data au rasarit criticii si n-au contenit cu parerile impotriva valului de iubire pana luni dimineata.Am mai avut momente de genul asta. S-au numitsi. Era cat pe ce sa fie si La La Land.La ora asta stim cine sunt castigatorii, ne-am bucurat pentru ei, am lacrimat la montajul cand ne-am amintit de artistii trecuti in nefiinta dar editia cu numarul 89 o sa fie legata de boroboata duo-ului Warren Beatty si Faye Dunaway.Ce spuneti? Momentul asta merita un film! Merita si nominalizari la Oscar si apoi un remake fix cand se duc toti pe scena sa-si spuna discursul.Cineva a vrut sa faca rau La La Land-ului. Beatty si Dunaway au fost neatentii, plicurile au fost incurcate si totul a culminat cu distractia de la final. Nu-i pentru prima oara cand exista dubii la adresa castigatorului. Sarmanaeste suspectata si-n zilele noastre ca a primit premiul Oscar pentru rolul dinpentru ca prezentatorul s-a incurcat pe scena. Vedeti? Macar ramanem cu povesti interesante si teorii demne de un episod din "The X Files". Tot sunt la moda resuscitarile de pe micul ecran.Minunile s-au tinut lant anul asta.a luat premiul Oscar pentru Machiaj si Hairstyling.n-a luat nimic.s-a uitat crucis la stele,merita sa castige dar stiam cu totii cava invinge.trebuia sa ia Oscarul pentru cel mai bun film strain, dar anticipam cao sa fie mai cu mot, ca sa-i pice fata lui Trump.Macar a castiga, cea mai buna animatie pe scurt. Au castigatsipentru rolurile secundare din Fences si respectiv, Moonlight. Meritau. Au pierdutsipentru rolurile principale din Elle si Captain Fantastic.O editie tragi-comica. Cu un ochi radem, cu altul plangem, iarn-a castigat nimic.Incheiem cu optimism.a primit un premiu onorific. Speranta nu moare la Hollywood. Alan Rickman n-a primit niciun premiu Oscar. Anton Yelchin a plecat dintre noi prea devreme si ne este dor de Carrie Fisher. Rau de tot. Ne este dor de multi actori care ne-au parasit.Sa vedem ce ne surprize ne rezerva premiile Oscar la anul. Poate nu se mai incurca plicurile.