Lista completa a Oscarurilor acordate duminica noapte

Lista completa a trofeelor atribuite in cadrul celor 24 de categorii de premii care au fost decernate la gala Oscar 2017, pe baza voturilor exprimate de membrii Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS), noteaza News.ro.

Cea de-a 89-a gala de decernare a premiilor Oscar a avut loc in noaptea de duminica spre luni la Dolby Theatre din Los Angeles. Gala a fost transmisa in direct de postul american ABC si a fost difuzata in peste 225 de tari si teritorii din intreaga lume.

Evenimentul a fost prezentat de Jimmy Kimmel.

Prezentam mai jos lista completa a premiilor decernate la gala Oscar 2017:

Cel mai bun film: "Moonlight"

Cel mai bun regizor: Damien Chazelle ("La La Land")

Cel mai bun actor in rol secundar: Mahershala Ali ("Moonlight")

Cea mai buna actrita in rol secundar: Viola Davis ("Fences")

Cel mai bun film strain: "The Salesman" (Iran)

Cel mai bun lungmetraj de animatie: "Zootopia"

Cea mai buna regie artistica: "La La Land'

Cel mai bun scenariu adaptat: "Moonlight" (Barry Jenkins, Tarell Alvin McRaney)

Cel mai bun scenariu original: "Manchester by the Sea" (Kenneth Lonergan)

Cea mai buna imagine: "La La Land"

Cel mai bun montaj: "Hacksaw Ridge"

Cea mai buna coloana sonora: "La La Land"

Cel mai bun cantec original: "City of Stars" ("La La Land")

Cel mai bun montaj de sunet: "Arrival"

Cel mai bun mixaj de sunet: "Hacksaw Ridge"

Cele mai bune efecte vizuale: 'The Jungle Book"

Cel mai bun machiaj/ cea mai buna coafura: "Suicide Squad"

Cele mai bune costume: "Fantastic Beasts and Where to Find Them"

Cel mai bun scurtmetraj animat: "Piper"

Cel mai bun scurtmetraj de fictiune: "Sing"

Cel mai bun lungmetraj documentar: "O.J.: Made in America"

Cel mai bun scurtmetraj documentar: "The White Helmets"