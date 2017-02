OSCAR 2017 Casey Affleck si Emma Stone au fost desemanti cei mai buni actori in rol principal

Ema Stone a concurat cu actritele Isabelle Huppert ("Elle"), Ruth Negga ("Loving"), Natalie Portman ("Jackie") si Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins").Actrita in varsta de 28 de ani a mai fost nominalizata la Oscar si in anul 2015, pentru rol secundar in filmul "Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)". Ea a mai castigat un Glob de Aur si un premiu BAFTA cu interpretarea din "La La Land".Actorul american Cassey Affleck este la primul sau premiu Oscar. El a mai fost nominalizat pentru rol secundar in anul 2008 in filmul "The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford".Rivalii sai la aceasta categorie au fost Andrew Garfield (”Hacksaw Ridge”), Ryan Gosling (”La La Land”), Viggo Mortensen (”Captain Fantastic”) şi Denzel Washington (”Fences”).