VIDEO OSCAR 2017 Gafa enorma la Oscar. "La La Land" a fost anuntat ca a castigat premiul pentru "Cel mai bun film". De fapt, castigatorul era "Moonlight"

Filmul era nominalizat la opt premii Oscar, printre care pentru Cel mai bun film, Cea mai buna regie, Cea mai buna imagine, Cel mai bun montaj si Cel mai bun scenariu adaptat.In lumina lunii / Moonlight urmareste un tanar american de culoare, din copilarie si pana la maturitate, in timp ce se straduieste sa-si gaseasca sensul in lume. Povestea atemporala despre legaturi umane si descoperirea de sine contureaza un portret dinamic al vietii contemporane afro-americane si o intensa meditatie personala si poetica asupra identitatii, familiei, prieteniei si dragostei.Regizorul Barry Jenkins a debutat in 2008, cu filmul Medicine for Melancoly. Opt ani mai tarziu, el revine in forta cu In lumina lunii / Moonlight, adaptarea piesei de teatru In Moonlight Black Boys Look Blue, scrisa de Tarell Alvin McCraney, si castiga inimile criticilor si peste 150 de premii si 250 de nominalizari la festivaluri din toata lumea.Personajul principal, in cele trei ipostaze, este interpretat de Alex Hibbert, Ashton Sanders (The Retrieval) si Trevante Rhodes (Westworld). Naomi Harris o interpreteaza pe mama lui Chiron, rol care ii aduce si o prima nominalizare la Oscar pentru Cea mai buna actrita in rol principal. Iar Mahershala Ali (House of Cards), in rol de protector, primeste si el o prima nominalizare la Oscar pentru Cel mai bun actor in rol secundar.