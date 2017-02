Conducerea PNL se reuneste, luni, pentru a-l desemna pe succesorul lui Marian Petrache in postul de secretar general

Printre numele care ar putea ocupa functia de secretar general sunt presedintele PNL Bucuresti Cristian Busoi si liderul din Prahova Iulian Dumitrescu.Secretarul general adjunct al PNL, deputatul Florin Roman, a declarat, duminica, pentru News.ro, ca majoritatea organizatiilor PNL au decis ca il sustin pe liderul PNL Prahova, senatorul Iulian Dumitrescu, pentru a prelua interimar, pana la Conventia partidului din vara, functia de secretar general."Presedintii de organizatii ai vechiului PNL vor desemna propunerea de secretar general al PNL, functie interimara pana la Conventia din vara. In urma discutiilor, majoritatea liderilor de organizatii au decis un sprijin ferm pentru tanarul nostru coleg senatorul Iulian Dumitrescu, presedintele organizatiei Prahova", a mai spus Florin Roman.El a adaugat ca in cursa pentru functia de secretar general al PNL a intrat si Cristi Busoi, insa despre acesta Roman sustine ca este "un coleg care nu a performat cu organizatia Bucuresti".Decizia privind functia de secretar general trebuie oficializata in cadrul Biroului Politic Central.Postul de secretar general al PNL a ramas vacanta dupa ce, in urma cu o saptamana, Marian Petrache a anuntat ca demisioneaza din toate functiile pe care le are in partid, incluzand-o si pe cea de secretar general interimar.. Decizia lui a venit dupa ce procurorii DNA l-au pus sub acuzare pentru luare de mita si santaj.