VIDEO OSCAR 2017 "Zootopia" a castigat premiul pentru Cel mai bun film de animatie

Rivalele filmului la aceasta caegorie au fost: "Kubo and the Two Strings", "Moana", "The Red Turtle" si "My Life as a Zucchini". Vocile personajelor principale, o iepuroaica care tocmai a fost primita in randurile politiei si partenerul ei neobisnuit, un vulpoi escroc, sunt interpretate de Ginnifer Goodwin si de Jason Bateman."Sunt cinci ani, aproape sase, Dumnezeule, de cand am avut aceasta idee nebuna de a povesti lummii prin animale vorbitoare, in speranta ca o data in cinematografe, filmul va face lumea macarun pic mai buna", a spus Byron Howard, cel care a co-regizat filmul alaturi de Rich Moore si Jared Bush. "Zootopia" castigase deja un Glob de Aur."Zootopia", care promoveaza toleranta si rezistenta in fata obstacolelor, este printre cele mai vizionate filme ale anului, castigand din incasari peste un miliard de dolari la nivel mondial.In ultimii ani, Disney a castigat prestigiosul premiu pentru "Vice Versa", "New Heroes", "The Snow Queen" si "Rebelle".