Mahershala Ali a castigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor in rol secundar. "The Salesman", desemnat cel mai bun film strain

Aceasta a fost prima nominalizare si prima recompensa obtinuta de Mahershala Ali la premiile Oscar.Ceremonia de decernare a premiilor Oscar, trofee atribuite pe baza voturilor exprimate de membrii Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences ¬ AMPAS), are loc la ora transmiterii acestor informatii la Dolby Theatre din Los Angeles.Cea de-a 89-a editie a galei de decernare a premiilor Oscar este prezentata de Jimmy Kimmel.