Filmul "Fifty Shades Darker", pe primul loc in box office-ul romanesc; incasari de aproximativ 3 milioane de lei

Lungmetrajul regizat de James Foley ii are in distributie pe Jamie Dornan si Dakota Johnson. In timp ce Christian (Jamie Dornan) se lupta cu demonii interiori, Anastasia (Dakota Johnson) trebuie sa se confrunte cu furia si invidia femeilor care au fost inaintea ei.prezinta povestea Anastasiei care, la insistentele lui Christian, accepta sa se impace cu el. In incercarea de a-si recladi relatia cu barbatul iubit, Anastasia este prinsa intr-un vartej de intrigi si intamplari care o pun in cele din urma in fata celei mai importante decizii, scrie Cinemagia.Comedia animataa debutat pe locul al doilea in clasamentul romanesc, cu incasari de 615.502 de lei, dupa ce a fost urmarita de 31.671 de spectatori.Filmul", cu Milla Jovovich in rol principal, a coborat pe locul al treilea in box office-ul romanesc, dupa ce a generat incasari de 361.326 de lei si a fost urmarit de 13.940 de spectatori.Filmul, cu Vin Diesel in rol principal, a coborat pe locul al patrulea, cu incasari de 239.458 de lei si 10.045 de spectatori.al cineastului Lasse Hallstrom, adaptat dupa bestsellerul omonim, a urcat pe locul al cincilea in top, cu incasari de 177.194 de lei si 9.348 de spectatori.Thrillerul, regizat de M. Night Shyamalan, cu James McAvoy in rolul principal, spune povestea unui barbat cu cel putin 23 de personalitati diferite, care ajunge sa rapeasca trei tinere fete. Filmul se afla pe locul al saselea in clasamentul romanesc, cu incasari de 170.696 de lei si 8.226 de spectatori.Comedia, de John Hamburg, cu Zoey Deutch, Megan Mullally, James Franco, Cedric the Entertainer si Bryan Cranston in distributie, ocupa locul al saptelea, dupa ce a generat incasari de 162.892 de lei si a fost vizionat de 7.785 de spectatori.Drama, de Stephen Gaghan, cu Matthew McConaughey si Edgar Ramirez in rolurile principale, a coborat pe pozitia a opta in box office-ul romanesc, cu incasari de 134.019 de lei si 6.655 de spectatori.Animatia" a coborat pe locul al noualea, cu incasari de 121.068, si a fost vizionata de 7.067 de spectatori.Animatiase mentine pe locul al zecelea in top, cu incasari de 106.356 de lei si 5.551 de spectatori. Impreuna cu noul sau prieten, Rollan, Gerda incearca sa descopere adevarul din spatele legendei care terorizeaza tinutul trolilor si, din greseala, sunt loviti de vraja focului si a ghetii. Daca la inceput li se pare amuzant faptul ca Rollan poate produce foc din degete, iar Gerda poate ingheta orice, curand puterile lor scapa de sub control si trebuie sa gaseasca solutia de a reveni la normalitate.