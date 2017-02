Actorii Jack Nicholson si Kristen Wiig vor juca intr-un remake al filmului "Toni Erdmann"

Mai multe surse au dezvaluit pentru Variety ca reprezentantii studiourilor Paramount Pictures au achizitionat drepturile de realizare a unui remake al filmului "Toni Erdmann", nominalizat la Oscar, in care Jack Nicholson si Kristen Wiig vor juca rolurile principale.Pana la ora transmiterii acestor informatii Paramount Pictures nu a facut niciun comentariu pe aceasta tema.Cineastul Adam McKay, care a regizat anul trecut filmul "The Big Short" pentru Paramount Pictures, va produce noul proiect cinematografic, in colaborare cu Kristen Wiig, Will Ferrell si Jessica Elbaum de la Gloria Sanchez Productions.Maren Are, scenarista si regizoarea filmului "Toni Erdmann", va fi producator executiv.Paramount Pictures cauta in aceasta perioada un scenarist si un regizor pentru remake-ul american al peliculei "Toni Erdmann".Pelicula "Toni Erdmann" (Germania-Austria-Romania), al carei producator roman este Ada Solomon, spune povestea unui tata excentric, ajuns la pensie si pus mereu pe glume, care hotaraste sa ii faca o vizita surpriza fiice sale, o femeie de cariera care lucreaza la un proiect important ca strateg corporatist in Bucuresti.Filmul ii are in distributie pe Peter Simonischek si Sandra Huller, Michael Wittenborn, Thomas Loibl, Trystan Putter, Hadewych Minis, Lucy Russell alaturi de actorii romani Vlad Ivanov, Ingrid Bisu, Alexandru Papadopol si Victoria Cocias.Filmul a avut mare succes in randul spectatorilor de la Festivalul de Film de la Cannes 2016 si a fost lansat in Romania pe 21 octombrie.Acest film a castigat numeroase trofee si distinctii in actualul sezon al premiilor cinematografice, fiind recompensata la sfarsitul anului 2016 cu premiul LUX, acordat de Parlamentul European. De asemenea, a fost nominalizat la Globul de Aur 2017 si a primit o nominalizare la premiul Oscar pe 2017 la categoria "cel mai bun film strain".In luna decembrie, "Toni Erdmann" a fost marele castigator la cea de-a 29-a gala a premiilor decernate de Academia de Film Europeana (EFA), organizata in orasul polonez Wroclaw. Acest lungmetraj s-a impus la toate cele cinci categorii de premii la care a fost nominalizat.Sony Pictures Classics a achizitionat drepturile de difuzare a acestui film in Statele Unite.Mai multe surse au dezvaluit pentru revista Variety ca Jack Nicholson, care va implini in 2017 varsta de 80 de ani, este un fan declarat al peliculei originale si l-a contactat pe Brad Grey, unul dintre managerii de la Paramount Pictures, pentru a ii propune realizarea unui remake al acestui film. Brad Grey a acceptat imediat ideea si Paramount Studios a demarat procedura de achizitionare a drepturilor de autor aferente filmului "Toni Erdmann".Acesta va fi primul proiect cinematografic in care va juca Jack Nicholson dupa o pauza de sapte ani. Starul american a aparut pentru ultima data pe marile ecrane intr-un rol major in pelicula "How Do You Know", regizata de James L. Brooks. In 2007, Jack Nicholson a jucat in filmul "The Bucket List" alaturi de Morgan Freeman.Starului american, recompensat cu trei premii Oscar, i-au fost prezentate mai multe propuneri de filme in ultimii ani, inclusiv rolul Branch Rickey in filmul "42" si rolul tatalui personajului Robert Downey Jr. in filmul "The Judge", insa a refuzat toate acele propuneri.Jack Nicholson, nascut pe 22 aprilie 1937, este unul dintre cei mai cunoscuti si mai apreciati actori americani, cu o cariera prestigioasa, intinsa pe durata a peste 60 de ani. Starul american este celebru pentru versatilitatea lui interpretativa, care l-a ajutat sa joace o paleta extrem de larga de roluri, incantand spectatorii si criticii de specialitate cu portretizari intunecate ale unor antieroi sau psihopati, dar stralucind si in filme cu accente de satira si in comedii romantice. In multe dintre filmele sale, a interpretat rolul eternului marginalizat, al unui pierde-vara in deriva, care se revolta impotriva structurii sociale nedrepte.Cele 12 nominalizari la premiile Oscar l-au transformat in cel mai nominalizat actor din istoria Academiei de film americane.Jackson Nicholson a castigat de doua ori Oscarul la categoria "cel mai bun actor in rol principal" gratie evolutiilor sale din drama - Zbor deasupra unui cuib de cuci/ One Flew Over The Cuckoo's Nest (1975) si din comedia romantica "Mai bine nu se poate/ As Good As It Gets" (1997). A castigat si un Oscar la categoria "cel mai bun actor in rol secundar" cu interpretarea sa din pelicula "Vorbe de alint/ Terms of Enderament" (1983).Jack Nicholson este unul dintre cei trei actori din lume care au castigat fiecare de trei ori premiul Oscar - ceilalti doi sunt Walter Andrew Brennan si Daniel Day-Lewis.De asemenea, Jack Nicholson este unul dintre cei doi actori care au fost nominalizati la Oscarul de interpretare in fiecare deceniu incepand din anii 1960 si pana in anii 2000. Celalalt artist care a realizat aceasta performanta este Michael Caine.Jack Nicholson a castigat sase Globuri de Aur si a fost recompensat cu Kennedy Center Honor in 2001. A primit si un premiu pentru intreaga cariera din partea Institutului American de Film in 1994.