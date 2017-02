Sezonul doi al serialului "Umbre", scris si regizat de Bogdan Mirica, va fi difuzat anul acesta

Anul acesta Serban Pavlu se intoarce in rolul lui Relu Oncescu

Bogdan Mirica si Igor Cobileanski semneaza regia ambelor sezoane.

Primul sezon al serialului "Umbre", care a avut premiera in decembrie 2014, s-a bucurat de un succes incontestabil in randul publicului, reusind sa devina o productie foarte apreciata in Romania.Finalul primului sezon il surprinde pe Relu in momentul in care, pentru a scapa din situatia complicata in care se afla, face o intelegere cu Toma "capul mafiei constantene" ca sa-l lichideze pe Capitanu'. Dar odata ce afla ca fiica sa, Magda, asteapta un copil cu Teddy, fiul Capitanului, va mai putea Relu sa-si pastreze promisiuneasi ce consecinte vor avea deciziile sale?Pentru a face lucrurile si mai complicate, in ecuatie apare un nou jucator - Emilian - un politistcu personalitate volatila, care are alibiul legii pentru a comite fapte ilegale.Cand lucrurile par sa scape definitiv de sub control, din Spania vine Nicu, fratele Capitanului si adevaratul cap al lumii interlope bucurestene.Cel de-al doilea sezonal serialului "Umbre" este scris integral de regizorul si scenaristul Bogdan Mirica.Bogdan Mirica revine in forta in 2017 cu noul sezon din serialul Umbre, dupa ce anul trecut a castigat premiul FIPRESCI al sectiunii "Un certain regard", in cadrul Festivalului International de Film de la Cannes cu debutul sau in lungmetraj - "Caini".Cel de-al doilea lungmetraj scris si regizat de Igor Cobileanski,, a fost lansat in cinematografele din Romania in toamna anului trecut. Filmul a castigat in luna noiembrie trei premii importante la Festivalul de Film Tallinn Black Nights.Imaginea poarta semnatura lui Andrei Butica, director de imagine pentru lungmetraje precum Pozitia copilului (regia Calin Peter Netzer), Caini (regia Bogdan Mirica) sau Toata lumea din familia noastra (regia Radu Jude).