Filmul Caini, desemnat cel mai bun lungmetraj strain de debut la gala premiilor Sindicatului criticilor francezi

Sindicatul Francez al Criticilor de Cinema (SFCC) organizeaza Semaine de la Critique, o sectiune paralela in cadrul Festivalului de Film de la Cannes. Gala de decernare a trofeelor anuale SFCC a avut loc luni seara, la Cinemateca Franceza din Paris.Filmul "Caini", regizat de Bogdan Mirica, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj strain de debut. Aceasta pelicula a avut premiera la editia din 2016 a Festivalului de la Cannes in sectiunea Un Certain Regard.Thrillerul "Caini", lungmetrajul de debut al regizorului Bogdan Mirica, a fost recompensat cu Premiul criticii - FIPRESCI pentru sectiunea Un Certain Regard la Cannes, Trofeul Transilvania la TIFF 2016 si cu doua premii la Festivalul de Film de la Sarajevo.Pelicula spune povestea lui Roman, un tanar de la oras, care ajunge intr-un sat izolat din Dobrogea, unde are de gand sa vanda pamantul mostenit de la bunicul sau care a murit cu cateva luni in urma. In timp ce face demersurile pentru vanzarea mosiei, Roman devine, treptat, martorul unor evenimente bizare.In distributie, alaturi de Dragos Bucur, Vlad Ivanov si Gheorghe Visu, apar Teodor Corban, Raluca Aprodu, Costel Cascaval si Constantin Cojocaru.Bogdan Mirica, recunoscut pentru serialul "Umbre" (HBO), semneaza regia si scenariul.Luni seara, la gala premiilor decernate de SFCC, lungmetrajul, de Paul Verhoeven, a fost desemnat "cel mai bun film francez".La categoria "cel mai bun film strain" s-a impus pelicula, de Kleber Mendonca Filho, o drama braziliana cu Sonia Braga in rolul principal, ce a avut premiera la Cannes 2016.Cel mai bun lungmetraj francez de debut a fost desemnat filmul, regizat de Arthur Harari.Cel mai bun scurtmetraj francez a fost desemnat "L'Age des sirenes", de Heloise Pelloquet. SFCC atribuie trofee si in domeniul productiilor de televiziune. Astfel, serialul "Le Bureau des legendes", cu Mathieu Kassovitz in rolul principal, s-a impus la categoria "cel mai bun serial francez", productia "Le passe-muraille" a triumfat la categoria "cea mai buna fictiune franceza", iar "Nous, ouvriers" a castigat trofeul aferent categoriei "cel mai bun documentar TV francez".Sindicatul Francez al Criticilor de Cinema (SFCC) este alcatuit din peste 250 de jurnalisti si critici de film si televiziune. In prezent, SFCC este prezidat de Isabelle Danel, critic de film la publicatia Premiere.