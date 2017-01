Actorul Ion Besoiu a fost inmormantat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu

Cel care a ramas in memoria romanilor drept Anton Lupan, capitanul goeletei Speranta din filmul "Toate panzele sus", isi va dormi somnul de veci pe Aleea Artistilor, in apropierea unui alt mare actor al teatrului si filmului romanesc - Radu Beligan, dar si al interpretilor Cristian Paturca si Tatiana Stepa. Actorul se va odihni in cavoul familiei, alaturi de cea de a patra sotie, Luminita Besoiu.Ion Besoiu a fost inmormantat cu trei salve de foc, trase de militari ai Regimentului 30 Garda "Mihai Viteazu", si in aplauzele a zeci de bucuresteni.Printre cei care au venit sa ii aduca un ultim omagiu s-au numarat ministrul Culturii, Ionut Vulpescu, actorii Alexandru Arsinel, George Ivascu, Adrian Titieni, Mihai Constantin, regizoarea Alice Barb, jurnalistul George Stanca, fostul fotbalist Gino Iorgulescu, medicul Monica Pop."Este o zi trista pentru teatrul romanesc, pentru filmul romanesc. Inca un nume mare al scenei si filmului romanesc pleaca dintre noi. Daca ne gandim ca anul trecut i-am pierdut pe Mircea Albulescu, Radu Beligan, Marin Moraru, iata ca nici 2017 nu incepe deloc bine. Am avut sansa sa il cunosc pe Ion Besoiu si sa ii admir rolurile importante din film, de la un rol pe care il stiu toti, Anton Lupan din 'Toate panzele sus', pana la marile sale roluri care l-au consacrat la Teatrul Bulandra. Imi exprim regretul meu si sunt alaturi de familia maestrului Ion Besoiu", a declarat pentru Agerpres ministrul Culturii, Ionut Vulpescu.In martie 2001, la implinirea varstei de 70 de ani, artistul a fost decorat cu Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler pentru "dezvoltarea artei teatrale romanesti, prin prestigioasa si remarcabila sa activitate de actor, director de teatru si pedagog".