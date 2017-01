"Toni Erdmann", o coproductie cu participare romaneasca, desemnat cel mai bun film strain la Festivalul Palm Springs

Filmul "Toni Erdmann", cu actorii Sandra Huller si Peter Simonischek in rolurile principale, a fost elogiat de un juriu international compus din critici de cinema (FIPRESCI) "pentru originalitatea sa, complexitatea umana si orchestratia unica a stilului sau, ce pare naturala si neprogramata"."Acest film reprezinta in acelasi timp o analiza fina, care observa cultura corporatista, potentata de doua interpretari minunate", au adaugat membrii juriului.Gael Garcia Bernal a fost desemnat cel mai bun actor dintr-un film strain gratie interpretarii sale din pelicula "Neruda", iar Isabelle Huppert a castigat trofeul aferent categoriei "cea mai buna actrita dintr-un film strain" datorita evolutiei sale impresionante din lungmetrajul "Elle".Filmul "Neruda" a castigat si trofeul pentru cel mai bun lungmetraj ibero-american, iar "Everything Else" a primit o mentiune speciala.Trofeele pentru cel mai bun lungmetraj narativ si pentru cel mai bun lungmetraj documentar vor fi anuntate duminica.Pelicula "Toni Erdmann" (Germania-Austria-Romania), recompensata cu premiul LUX, acordat de Parlamentul European, al carei producator roman este Ada Solomon, se afla pe lista scurta a peliculelor eligibile pentru o nominalizare la categoria cel mai bun film strain a premiilor Oscar 2017, alaturi de alte opt lungmetraje, si a primit o nominalizare la Globurile de Aur, la aceeasi categorie.Filmul a avut mare succes in randul spectatorilor de la Festivalul de Film de la Cannes 2016 si a fost lansat in Romania pe 21 octombrie.Acest lungmetraj reprezinta propunerea Germaniei pentru o nominalizare la premiile Oscar. Filmul ii are in distributie pe Peter Simonischek si Sandra Huller, Michael Wittenborn, Thomas Loibl, Trystan Putter, Hadewych Minis, Lucy Russell alaturi de actorii romani Vlad Ivanov, Ingrid Bisu, Alexandru Papadopol si Victoria Cocias."Toni Erdmann", prezentat si la Les Films de Cannes a Bucarest, in prezenta regizoarei, spune povestea unui tata excentric, ajuns la pensie si pus mereu pe glume, care hotaraste sa ii faca o vizita surpriza fiice sale, o femeie de cariera care lucreaza la un proiect important ca strateg corporatist in Bucuresti.In luna decembrie, "Toni Erdmann" a fost marele castigator la cea de-a 29-a gala a premiilor decernate de Academia de Film Europeana (EFA), organizata in orasul polonez Wroclaw. Acest lungmetraj s-a impus la toate cele cinci categorii de premii la care a fost nominalizat - "filmul european al anului", "regizorul european al anului" (Maren Ade), "scenaristul european al anului" (Maren Ade), "actorul european al anului" (Peter Simonischek) si "actrita europeana a anului" (Sandra Huller).