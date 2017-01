George R.R. Martin, despre urmatorul volum din seria "Cantec de gheata si foc": Cred ca va fi lansat in acest an

Volumul "The Winds Of Winter", al saselea roman din seria "Cantec de gheata si foc", penultimul din aceasta franciza literara, care se bazeaza serialul "Urzeala Tronurilor", produs de HBO, se afla in lucru de mai multi ani.Cel mai recent roman publicat in aceasta serie, "Dansul dragonilor" ("A Dance With Dragons"), a aparut in librarii in 2011. Ultimul volum se va numi "A Dream of Spring".George R. R. Martin a anuntat anul trecut ca intentiona sa petreaca mare parte din 2017 lucrand la "The Winds Of Winter". Recent, scriitorul american a anuntat ca volumul ar putea fi finalizat in acest an.Raspunzand unei intrebari despre stadiul in care se afla acest roman, ce i-a fost adresata de un an fan pe blogul sau, George R. R. Martin a facut urmatoarea dezvaluire: "Nu este inca gata, dar am facut progrese. Nu atat de mari pe cat speram anul trecut, cand credeam ca romanul va fi finalizat pana in momentul de fata"."Cred ca va fi lansat in acest an. Dar... am crezut acelasi lucru si anul trecut", a adaugat romancierul american.Actorul Liam Cunningham, interpretul personajului Davos Seaworth in serialul "Urzeala Tronurilor", a dezvaluit recent faptul ca filmarile pentru al saptelea sezon al acestui show original HBO vor fi finalizate in februarie, iar filmarile pentru ultimul sezon al serialului, cel de-al optulea, vor debuta in luna septembrie.Cel de-al saselea sezon al serialului "Urzeala tronurilor", difuzat in primavara anului 2016, a fost primul din aceasta productie a postului HBO care a depasit evenimentele relatate in seria "Cantec de gheata si foc".Al saptelea sezon al serialului "Game of Thrones" va avea premiera in vara anului 2017 si va include sapte episoade.Cel de-al optulea si ultimul sezon ar urma sa aiba premiera in anul 2018 si va contine sase episoade."Urzeala Tronurilor" este un serial de televiziune produs de HBO sub forma unei fantezii medievale, pe baza romanelor scrise de George R. R. Martin in seria "Cantec de gheata si foc". Serialul prezinta aventurile dramatice si intrigile la care participa membrii familiilor Stark, Lannister, Baratheon si Targaryen, care vor sa cucearasca Tronul de Fier din regatul Westeros.Serialul a devenit un veritabil fenomen social, fiind extrem de apreciat de telespectatori pentru interpretarile actorilor, complexitatea personajelor, evolutia firului narativ si decorurile spectaculoase. "Urzeala tronurilor" a castigat si numeroase trofee importante, inclusiv 26 premii Emmy.La randul lor, cartile din seria "Cantec de gheata si foc" s-au vandut in peste 60 de milioane de copii pe plan mondial si au fost traduse in 45 de limbi.In septembrie, "Urzeala tronurilor" a castigat 12 trofee la gala premiilor Primetime Emmy, inclusiv la mult ravnita categorie "cel mai bun serial-drama", unde s-a impus pentru al doilea an consecutiv.