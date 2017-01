VIDEO Globurile de Aur 2017: Filmul "La La Land" - marele castigator al galei, cu 7 premii. ”Moonlight"- cel mai bun film-drama

Cel mai bun film - drama: "Moonlight"Cel mai bun film - comedie/ musical: "La La Land"Cel mai bun regizor: Damien Chazelle ("La La Land")Cel mai bun rol principal masculin intr-un film - drama: Casey Affleck ("Manchester by the Sea")Cel mai bun rol principal masculin intr-un film - comedie/ musical: Ryan Gosling ("La La Land")Cel mai bun rol principal feminin intr-un film - drama: Isabelle Huppert ("Elle")Cel mai bun rol principal feminin intr-un film comedie/ musical: Emma Stone ("La La Land")Cel mai bun actor intr-un rol secundar intr-un lungmetraj: Aaron Taylor-Johnson ("Nocturnal Animals")Cea mai buna actrita intr-un rol secundar intr-un lungmetraj: Viola Davis ("Fences")Cel mai bun scenariu: "La La Land" (Damien Chazelle)Cel mai bun film de animatie: "Zootopia"Cel mai bun film strain: "Elle" (Franta)Cea mai buna coloana sonora: "La La Land"Cel mai bun cantec: "City of Stars" ("La La Land")Actrita Meryl Streep a fost recompensata cu un trofeu onorific. Ea a castigat opt Globuri de Aur de-a lungul carierei sale, si a avut un numar record de nominalizari (30).