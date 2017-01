Lungmetrajul "Elle" a castigat Globul de Aur la categoria "Cel mai bun film strain"

Potrivit sinopsisului oficial al acestei pelicule, publicate pe site-ul cinemagia.ro, Michele, interpretata de Isabelle Huppert, pare indestructibila. Sefa a unei companii de jocuri video, ea pare sa se comporte la fel de distant si de crud si in viata sa personala, nu doar in cea profesionala. Faptul ca este atacata in propria casa ii schimba viata pentru totdeauna. Cand il gaseste pe barbatul care a asaltat-o, amandoi sunt atrasi intr-un joc curios si incitant - un joc cu reguli care poate degenera in orice moment.Filmul "Elle" reprezinta propunerea Frantei pentru o nominalizare la premiile Oscar 2017.De asemenea, Cineastul Damien Chazelle a fost desemnat castigator la categoria "cel mai bun regizor", cu filmul "La La Land", la cea de-a 74-a editie a galei de decernare a Globurilor de Aur.La categoria "cel mai bun regizor" au fost nominalizati cineastii Damien Chazelle ("La La Land"), Tom Ford ("Nocturnal Animals"), Mel Gibson ("Hacksaw Ridge"), Barry Jenkins ("Moonlight") si Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea").Damien Chazelle s-a impus in urma cu cateva minute si la categoria "cel mai bun scenariu".In 2015, Damien Chazelle a fost nominalizat la premiul Oscar la categoria "cel mai bun scenariu adaptat" cu filmul "Whiplash".Filmul "La La Land", un musical despre o actrita debutanta si un muzician de jazz care se indragostesc in timp ce incearca sa aiba succes la Hollywood, este considerat un favorit la Oscarurile din 2017, iar criticii de cinema au laudat interpretarile celor doi protagonisti ai peliculei, Emma Stone si Ryan Gosling.Ceremonia de decernare a Globurilor de Aur, trofee atribuite pe baza voturilor exprimate de reprezentantii Asociatiei Presei Straine de la Hollywood, are loc la ora transmiterii acestor informatii la hotelul The Beverly Hilton din Los Angeles.Cea de-a 74-a editie a galei de decernare a Globurilor de Aur este prezentata de Jimmy Fallon.