Actrita Debbie Reynolds a murit la o zi dupa fiica sa, Carrie Fisher

Fiica ei, actrita Carrie Fisher, vedeta a "Star Wars", a murit marti, la 60 de ani in urma unui infarct suferit in avion.Decesul lui Debbie Reynolds a fost anuntat de fiul actritei, Todd Fisher, care a declarat agentiei AP: "Este acum cu Carrie si noi toti avem inimile frante". El a adaugat ca stresul provocat de moartea surorii sale a fost "prea mult" pentru mama lui.Marti, Debbie Reynolds publicase pe Facebook un mesaj despre fiica sa: "Multumesc tuturor celor care au apreciat talentul iubitei si minunatei mele fiice. Sunt recunoscatoare pentru gandurile si rugaciunile care o insotesc acum spre urmatoarea oprire".Reynolds a jucat roluri principale in comedii si musicaluri importante de la Hollywood, in anii 1950 - 1960. Ea a devenit vedeta la doar 19 ani cu rolul din "Singing in the rain" ("Cantand in ploaie").In 1964, a primit o nominalizare la Oscar, la categoria Cea mai buna actrita in rol principal, pentru rolul din musicalul "The Unsinkable Molly Brown". In 2015, a primit premiul pentru intreaga cariera din partea Screen Actors Guild. Distinctia i-a fost inamanata chiar de fiica ei.