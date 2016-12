VIDEO ARHIVA Actrita Claude Gensac, partenera lui Louis de Funès in seria "Jandarmul", a murit la varsta de 89 de ani

Claude Gensac a debutat in cinematografie in anul 1952, avand o cariera de peste 6 decenii in teatru si film."A jucat pana la final", a spus fiul actritei.Ultimele filme in care a aparut Claude Gensac au fost "Elle s'en va", in anul 2013, alaturi de Catherine Deneuve, "Lulul femme nue" (2013) si "Baden Baden" (2016)."Louis de Funes m-a ucis", spunea Claude Gensac intr-un interviu acordat in anul 2000, in care descria perioada de dupa moartea marelui actor, in 1983.Intr-un alt interviu, acordat in anul 2014, Claude Gensac a dezvaluit ca Jeanne de Funes, partenera marelui actor in viata reala, a fost cea care a ales-o pentru a o intruchipa pe sotia acestuia pe marele ecran. "Cu mine, nu trebuia sa isi faca griji", povestea atunci Claude Gensac.