Romania, infranta in cursa pentru gazduirea Agentiei Europene a Medicamentului: Bucurestiul a ratat intrarea in finala. Milano si Amsterdam au ramas in cursa finala

Milano si Amsterdam au intrat in etapa finala, dupa ce un nou vot nu a condus la alegerea unui sediu, afirma Reuters, care citeaza surseIn cursa de astazi ramasesera 16 mari orase din UE, dupa ce Malta, Croatia si Irlanda s-au retras. Gazduirea EMA e o miza uriasa pentru toate orasele participante: inseamna cateva mii de angajati platiti exceptional, familiile lor, afaceri conexe in industria farma.Reamintim ca Bucurestiul obtinuse vineri o nota proasta din partea Agentiei Europene a Medicamentului in ceea ce priveste accesul la piata muncii, accesul la servicii sociale si medicale pentru copii si sotiile/sotii angajatilor EMA, apreciindu-se ca nu indeplineste cerintele de relocare a sediului din aceste puncte de vedere.Agentia Europeana a Medicamentului a publicat vineri evaluarea ofertelor tarilor care doresc sa-i gazduiasca sediul, dupa Brexit, si care au fost remise Comisiei Europene.Agentia a evaluat ofertele din punct de vedere al facilitatilor oferite de cladirea propusa si al informatiilor legate de accesibilitate, existenta unor facilitati adecvate pentru educatie, accesul la piata muncii, securitate sociala si de sanatate, precum si asigurarea continuitatii activitatii.In septembrie, Bucurestiul se clasase pe ultimele locuri in UE, alaturi de Sofia si Varsovia intr-un top al atractivitatii pentru angajatii Agentiei. Cele trei orase au devenit capitalele europene cele mai detestate de angajatii Agentiei Europene a Medicamentului, potrivit unui sondaj intern citat de Politico. Peste 90% dintre angajatii agentiei care va trebui sa se relocheze de la Londra dupa Brexit au spus ca mai degraba ar demisiona decat sa se mute intr-unul dintre cele trei orase.