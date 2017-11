Tribunalul Bucuresti amana din nou dosarul Colectiv, din motive procedurale / 4 decembrie, noul termen

Timp de mai multe ore, judecatorul care se ocupa de acest caz, avocatii victimelor si doi procurori s-au contrat pe indeplinrea unor acte de procedura.Mai intai, un avocat a cerut ca instanta sa trimita o adresa la Tribunalul Militar Bucuresti, pentru a se cere conexarea dosarului Colectiv cu cel in care sunt judecati pompierii Antonina Radu si George Matei. Procurorii s-au opus, aratand ca Parchetul a anticipat faptul ca acest dosar va fi tergiversat, astfel incat au 'spart' cauza in mai multe dosare.Judecatorul a respins cererea de conexare, dupa care s-a trecut la discutarea introducerii in proces a unor parti vatamate, altele decat cele din rechizitoriu.In final, magistratul a hotarat sa amane procesul pentru data de 4 decembrie, pe motiv ca nu au fost citate mai multe parti vatamate din dosar.Amanarea procesului i-a nemultumit pe parintii tinerilor decedati in urma incendiului de la Colectiv, unul dintre acestia, Jean Chelba, declarand ca motivele invocate sunt 'puerile'.'Cred ca o sa vorbesc cu toata lumea, cu avocatii angajati de partile vatamate si de parintii copiilor care au decedat. Ori ne punem de acord sa mergem toti in aceeasi directie, ori fiecare cum vrea. S-a facut o noua amanare din cauza necitarii. Se fac din nou liste. De doi ani de zile, avocatii nu au reusit sa isi faca lista cu clientii pe care ii au si acum invoca fel si fel de motive puerile ca sa amane procesul. Eu m-as fi asteptat ca astazi sa se dea citire rechizitoriului (...) Anul trecut am facut un pariu cu unul dintre supravietuitori, ca o prima hotarare se va da pana in Anul Nou. O sa pierd pariul. Se pare ca o sa dureze mai mult pana la prima sentinta. Vad ca si judecatorului ii convine, vin sarbatorile de iarna, toata lumea la cumparaturi, nu le mai arde de proces', a spus Jean Chelba.Tot acum, avocatii au anuntat ca sustin introducerea statului roman in proces in calitate de 'garant', pentru a putea fi recuperate daunele care ajung la sute de milioane de euro.'De doua termene ne chinuim sa discutam o cerere de introducere in proces a statului ca garant. Consideram ca numai asa daunele morale si materiale, care vor fi acordate de catre instanta partilor civile si vatamate, vor putea fi acoperite. Sunt sume de bani exorbitante. Aceste sume de bani nu vor putea fi platite in solidar doar de catre Primaria Sector 4 , ISU si inculpati. Statul este o garantie pentru noi ca aceste sume vor fi achitate. In dosarul Colectiv de la Tribunalul Bucuresti sunt 340 de parti civile, iar suma estimata ca daune se ridica la 280 milioane euro, bani pe care inculpatii nu vor putea sa-i plateasca vreodata', a spus avocata Beatrice Comaniceanu.Patronii clubului Colectiv - Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu - sunt acuzati de ucidere din culpa, vatamare corporala si neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca. In dosar mai sunt judecati Daniela Nita - patroana firmei de artificii SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL, Cristian Nita (director) si Viorel Zaharia (pirotehnist), precum si persoanele juridice SC Colectiv Club SRL si SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL.In rechizitoriul intocmit de Parchetul General se arata ca patronii Colectiv 'au incurajat si permis accesul unui numar de persoane mult peste limita admisa a clubului, in conditiile in care spatiul nu era prevazut cu mai multe cai de evacuare in caz de urgenta, precum si desfasurarea unui spectacol pirotehnic (foc de artificii) in incinta acoperita a clubului situat pe strada Tabacarilor nr. 7, sector 4, in conditiile amenajarilor interioare improprii unor astfel de activitati, caracterizate prin existenta unor materiale usor inflamabile, montate cu incalcarea dispozitiilor legale si pentru evitarea costurilor suplimentare (obiecte de decor si pentru izolare fonica pe stalpii de sustinere, pereti si tavan, spuma poliuretanica neignifugata), cu consecinta producerii unui incendiu in seara de 30.10.2015'.Anchetatorii mai arata ca Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu 'nu au asigurat cadrul organizatoric si mijloacele necesare securitatii si sanatatii in munca, (...) nu au luat masuri pentru evacuarea personalului si a clientilor prin asigurarea unui numar de cai de iesire suficient si prevazut de lege, marcate si dotate corespunzator, si nu au stabilit clauze privind sanatatea si securitatea in munca cu prezentarea riscurilor specifice pentru securitatea si sanatatea in munca in cadrul clubului la incheierea contractului de prestari servicii dintre SC Club Colectiv SRL si SC Digidream Multimedia SRL'.Cristian Popescu-Piedone este acuzat de savarsirea a doua infractiuni de abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru altul un folos necuvenit, cauzand vatamarea intereselor legitime ale unor persoane fizice si ale Sectorului 4 al municipiului Bucuresti. De asemenea, au fost deferite justitiei alte trei persoane din cadrul primariei: Aurelia Iofciu - sef al Serviciului autorizari comerciale, Larisa Luminita Ganea - consilier superior, Ramona Sandra Motoc - referent superior, ambele in cadrul aceluiasi serviciu.Potrivit DNA, infractiunea de abuz in serviciu retinuta in sarcina inculpatilor consta in eliberarea acordurilor si autorizatiilor de functionare pentru doua societati comerciale intr-o modalitate care a incalcat prevederile legale referitoare la securitatea la incendiu, inclusiv prin aceea ca nu au fost respectate dispozitiile privind controlul dupa emiterea autorizatiilor.