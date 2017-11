Ministrul de Interne: Sustin abrogarea prevederii care permite iesirea la pensie a politistilor la 44 ani

'Eu sustin in continuare si chiar imi doresc ca si colegii mei parlamentari sa fie alaturi de noi in acest demers, trebuie sa abrogam acel text de lege care permitea iesirea din sistem la varste de 44 de ani sau la varste de pana in 49 de ani. Acest text de lege care este in corelare cu prevederile legii 223 este acel faimos art. 69 din Statutul Politistului si in acest moment exista aceasta propunere (de abrogare - n.r) si cred ca va fi sustinut si de catre colegii mei, in acest sens am primit eu asigurari de abrogare din legea Statutului Politistului. Va ramane varsta normala', a afirmat Carmen Dan, dupa intalnirea cu grupul deputatilor PSD.Ea a mentionat a discutat cu parlamentarii despre modificarile la statutul politistului care se afla in dezbatere publica si urmeaza sa fie constituit un grup de lucru care sa-i cuprinda si pe acestia pentru imbunatatirea acestui proiect.'Am stabilit sa armonizam acest pachet legislativ inainte de a intra in procedura parlamentara, avand in vedere ca am colegi care vin din structuri de politie si pot veni cu propriile propuneri sustenabile, sa facem un grup de lucru cu reprezentanti ai colegilor parlamentari care sa contribuie la imbunatatirea acestui pachet legislativ cat el se afla in dezbatere publica', a subliniat Carmen Dan.Ministrul de Interne a precizat ca doreste ca modificarile la Statutul politistului sa aduca 'un echilibru intre cetatean si politist'.'Eu imi doresc ca abordarea sa priveasca in primul rand echilibrul. Noi ne-am dorit un echilibru intre cetatean si politist. Am spus de mai multe ori ca echilibrul trebuie sa plece de la doua fundamente: respectul pentru cetatean si pentru politist. Sunt trei planuri. Acela al transparentizarii unor proceduri. Am scos la lumina niste proceduri care intrau in competenta si erau cunoscute de catre politisti. Vrem sa le aducem in textul de lege pentru a deveni accesibile si cetateanului pentru a stabili foarte clar limita dintre aplicarea legii si abuz. Un alt plan este cel al pregatirii si instruirii in plan fizic, pentru ca au fost situatii in care politistii au aratat ca nu sunt indeajuns de bine pregatiti, iar acele ore de pregatire fizica pe care ei trebuie sa le faca nu sunt de fiecare data respectate. Si aici sunt un set de masuri. Un alt plan este al unei legislatii clare care sa nu fie susceptibile de interpretari', a explicat Carmen Dan modificarile propuse la Statutul politistului