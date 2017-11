Ministerul Educatiei: Manualele pentru elevii clasei a V-a au fost livrate in 39 de judete; trei edituri nu au respectat tremenul limita

Conform datelor centralizate de Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE), livrarea in depozitele de carte scolara a transei a treia de manuale scolare destinate elevilor de clasa a V-a a fost finalizata in intregime in 39 de judete.Ministerul Educatiei spune ca termenul de livrare nu a fost respectat de trei edituri.In judetul Dambovita, editurile S.C. Grupul Editorial Art si S.C. Intuitext SRL nu au furnizat manualele scolare pentru disciplinele Limba si literatura romana si Biologie, in timp ce in judetul Harghita exista intarzieri provocate de S.C. Intuitext SRL, pentru aceleasi discipline, si Grup Editorial Litera, pentru opt discipline.In judetul Suceava, livrarea manualelor scolare este afectata de nerespectarea termenului limita de catre Grupul Editorial Litera (opt discipline), transportul fiind in curs de derulare, potrivit informatiilor transmise de Inspectoratul Scolar Judetean Suceava.Graficele au vizat livrarea manualelor scolare de clasa a V-a in perioada 17 octombrie - 17 noiembrie pentru urmatoarele materii: Limba si literatura romana, Limba engleza (limba moderna 1), Limba franceza (limba moderna 2), Limba germana (limba moderna 1/limba moderna 2/limba moderna 1 - studiu intensiv), Biologie, Educatie sociala, Geografie, Educatie plastica, Educatie muzicala, respectiv Consiliere si dezvoltare personala.Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a anuntat sambata la Iasi ca manualele de clasa a V-a vor ajunge luni in scoli, sustinand ca editurile care nu au facut livrarile vor fi sanctionate cu 0,5% din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere.