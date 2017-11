Preturile camerelor din hotelurile lui Trump s-au prabusit dupa ce a ajuns presedinte

Cel mai lovit a fost Trump Las Vegas, unde costul pentru doua zile intr-o camera dubla standard era de 844 de dolari in ianuarie anul acesta, inainte ca Donald Trump sa preia postul.Pentru doua nopti in ianuarie 2018 costul este acum de 314 dolari.La Trump Turnberry din Ayrshire, costul mediu pentru doua nopti a cazut cu 57 de procente, la Trump Doral din Miami a coborat cu 53%, la Trump Washington DC a scazut cu 52%, la Trump Vancouver cu 48% si la Trump New York cu 32 de procente.Singurul unde preturile au crescut este hotelul irlandez Trump Doonbeg, unde pretul a urcat de la 442 dolari la 473 dolari.