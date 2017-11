Prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani: Valori de temperatura apropiate de normele perioadei; ploile vor fi mai prezente incepand cu 26 noiembrie

In, valorile de temperatura vor fi apropiate de normele perioadei la inceputul intervalului de prognoza, cand se vor inregistra medii termice regionale in jurul a 7 grade ziua si 0 grade noaptea, apoi se va incalzi usor si treptat. Astfel, intre 23 si 26 noiembrie vremea va deveni calda, cu temperaturi diurne de 13...14 grade si nocturne de aproximativ 4 grade. In jurul datei de 27 noiembrie regimul termic va marca o scadere usoara si se va caracteriza printr-o medie a temperaturilor maxime de 9....10 grade si a celor minime de 2...4 grade. Vor fi precipitatii, in general slabe cantitativ, in primele trei zile ale intervalului si din nou, aproape zilnic, dupa data de 26 noiembrie, cu o probabilitate mai mare de a se semnala pe spatii mai extinse in intervalul 29 noiembrie - 3 decembrie.In, la inceputul intervalului de prognoza regimul termic va fi caracterizat de valori ale temperaturilor maxime de 4...6 grade si minime in jurul a 0 grade, in medie regionala. Apoi, vremea se va incalzi, iar intre 23 si 26 noiembrie vor fi valori diurne de aproximativ 12 grade si nocturne de 4 grade. Pe 27 noiembrie regimul termic va marca o usoara scadere, astfel incat pana pe 30 noiembrie, media maximelor va fi de 10...12 grade, iar a minimelor de 3...4 grade, cu o noua tendinta de scadere, cu alte 2...3 grade, in primele zile ale lunii decembrie. Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai mare in primele zile ale intervalului, dar mai ales pe 21 noiembrie cand acestea se pot semnala pe arii mai extinse. Ulterior, precipitatii la nivel local se vor semnala temporar dupa data de 26 noiembrie pana la sfarsitul perioadei de prognoza, acestea urmand a fi mai frecvente in perioada 29 noiembrie - 3 decembrie.In, la inceputul intervalului de prognoza regimul termic va fi caracterizat de valori ale temperaturilor maxime de 4...6 grade si minime in jurul a 0 grade, in medie regionala. Apoi, vremea se va incalzi, iar intre 23 si 26 noiembrie vor fi valori diurne de aproximativ 12 grade si nocturne de 4 grade. Pe 27 noiembrie regimul termic va marca o usoara scadere, astfel incat pana pe 30 noiembrie, media maximelor va fi de 10...12 grade, iar a minimelor de 3...4 grade, cu o noua tendinta de scadere, cu alte 2...3 grade, in primele zile ale lunii decembrie. Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai mare in primele zile ale intervalului, dar mai ales pe 21 noiembrie cand acestea se pot semnala pe arii mai extinse. Ulterior, precipitatii la nivel local se vor semnala temporar dupa data de 26 noiembrie pana la sfarsitul perioadei de prognoza, acestea urmand a fi mai frecvente in perioada 29 noiembrie - 3 decembrie.In, temperaturile diurne la inceputul primei saptamani de prognoza vor fi, in medie, de 3...4 grade, apoi vor creste spre 9...10 grade in intervalul 22 - 26 noiembrie. A doua saptamana de prognoza va fi caracterizata de un regim termic mai constant, concretizat prin valori de 8...9 grade ziua, in scadere spre 6 grade la inceputul lunii decembrie. Temperaturile nocturne vor fi de -3...-1 grad la inceputul intervalului, iar apoi se vor incadra, in medie, intre 1 si 3 grade. Vor fi precipitatii pana la jumatatea primei saptamani de prognoza, iar ulterior probabilitatea pentru astfel de fenomene va creste dupa data de 26 noiembrie.In, pana in data de 22 noiembrie, temperatura aerului va marca o scadere usoara, dar valorile se vor mentine apropiate de cele normale pentru ultima decada a lunii noiembrie, Astfel, media temperaturilor maxime va fi de 5...8 grade si a celor minime de -2...0 grade. Apoi vremea se va incalzi si intre 23 si 26 noiembrie, valorile diurne vor oscila, in medie, intre 7 si 10 grade, iar cele nocturne intre 0 si 2 grade. Dupa data de 26 noiembrie, valorile termice vor fi din nou in usoara scadere, dar variatiile pana la sfarsitul intervalului de prognoza vor fi nesemnificative. Vor fi medii regionale ale maximelor de 7...8 grade si ale minimelor de 1...2 grade. Temporar vor fi precipitatii slabe in primele zile de prognoza, iar pana la sfarsitul primei saptamani, conditiile de aparitie a acestora vor fi reduse. Probabilitatea pentru precipitatii va fi in crestere dupa data de 26 noiembrie.In, Temperaturile diurne la inceputul primei saptamani de prognoza vor fi, in medie, de 7...8 grade, apoi vor creste, iar in intervalul 23-26 noiembrie, media acestora va fi de 9...11 grade. A doua saptamana de prognoza va fi caracterizata de un regim termic fara variatii semnificative, iar valorile diurne vor fi, in medie, tot de 9...11 grade. Temperaturile nocturne vor fi de 2...4 grade la inceputul intervalului, iar apoi se vor incadra, in medie, intre 4 si 6 grade. Vor fi precipitatii slabe in primele zile de prognoza, iar ulterior, probabilitatea pentru astfel de fenomene va creste dupa data de 27 noiembrie.In, valorile termice vor fi apropiate de normele perioadei la inceputul intervalului de anticipatie si se vor inregistra medii ale maximelor in jurul a 8 grade si ale minimelor de -1...1 grad. Apoi, vremea se va incalzi usor si treptat si astfel, intre 23 si 26 noiembrie valorile diurne vor fi, in medie, de 11...12 grade, iar cele nocturne de 1...2 grade. Dupa data de 27 noiembrie regimul termic se va caracteriza printr-o medie a temperaturilor maxime de 9....10 grade si a celor minime de 2...3 grade. Vor fi precipitatii slabe in primele zile ale intervalului si din nou, aproape zilnic, dupa data de 26 noiembrie.In, temperatura aerului va fi apropiata de normalul perioadei in primele doua zile ale intervalului de prognoza, astfel ca, in medie, valorile diurne se vor situa in jurul a 8 grade, iar cele nocturne vor oscila de la -1 la 2 grade. Apoi, vremea se va incalzi usor si treptat si astfel, intre 22 si 26 noiembrie vremea va deveni calda, cu temperaturi diurne de 10...13 grade si nocturne de 1...3 grade. In cea de-a doua saptamana, regimul termic se va caracteriza printr-o medie a temperaturilor maxime de 9....10 grade si a celor minime de 2...3 grade. Vor fi precipitatii slabe, la inceputul primei saptamani, iar probabilitatea de aparitie a acestora va fi in crestere dupa data de 26 noiembrie.La, la inceputul primei saptamani, valorile termice diurne vor fi, in medie, de -4...-2 grade, iar cele nocturne in jurul a -8 grade. In intervalul 22-25 noiembrie va fi o crestere a temperaturii aerului pana la medii ale maximelor de 4...5 grade si ale minimelor de -2...-1 grad. In cea de-a doua saptamana variatiile termice nu vor fi semnificative, media regionala a valorilor diurne va fi de 2...4 grade, iar a celor nocturne de -3...-2 grade. Vor fi precipitatii mai ales in primele zile ale intervalului si dupa data de 26 noiembrie.