Ciorbea: Vom lua o decizie privind ordonantele referitoare la Codul fiscal si Pilonul II anul acesta

Ordonantele vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2018."Este o alta sesizare, aceasta se refera la OUG 82, cealalta priveste OUG 79. Exista o legatura importanta intre cele doua ordonante. In cadrul scurtei discutii pe care am avut-o cu reprezentantii PNL, au subliniat principalele motive care in opinia dansilor constituie aspecte de neconstitutionalitate si pentru care ne-au cerut sa le examinam si sa sesizam CCR. O vom face in cel mai scurt timp cu putinta. Lucram la ambele ordonante. (...) Nu am luat o decizie. Anul acesta categoric (vom lua o decizie - n.r.)", a afirmat Victor Ciorbea, dupa ce liberalii au depus o solicitare de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a OUGCiorbea a spus ca a solicitat si a primit documente si precizari suplimentare in urma intalnirii cu liderii confederatiilor sindicale.