Fostul senator PNL Ovidiu Marian, condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu executare si la confiscarea a 500.000 de euro

Fostul senator liberal de Arad Ovidiu Marian a fost condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in cazul intermedierii mitei catre fost presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara si presedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor Daniel Tudor, Curtea de Apel Bucuresti respingand apelul formulat impotriva primei sentinte data de Tribunalul Bucuresti.

Fostul senator a fost ridicat de acasa si dus in Penitenciarul Arad.

Conform sentintei Tribunalului Bucuresti, complementar pedepsei cu inchisoarea, lui Marian i-a fost interzis pentru trei ani "exercitarea dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si a dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat". Executarea pedepsei complementare va incepe dupa executarea sau considerarea ca executata a pedepsei inchisorii.

Din perioada de detentie decisa de instanta, vor fi scazute zilele in care Ovidiu Marian a stat in arestat la domiciliu, respectiv din 19.02.2016 pana in 19.03.2016. Dupa aceasta data, el a ramas sub controlul judiciar.

"In baza art. 291 alin. 2 C. pen., dispune confiscarea de la inculpatul Marian Ovidiu a sumei de 500.000 euro sau a echivalentului in lei al acesteia, calculat la cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua platii", a mai decis Tribunalul Bucuresti.

Ovidiu Marian a fost inculpat in dosarul instrumentat de DNA care privea o mita ce ar fi fost primita de catre Daniel Tudor, fost presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara si presedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, de la omul de afaceri Ilie Carabulea, pentru a proteja societatea de asigurari Carpatica.

In 12 aprilie 2016, procurorii DNA i-au trimis in judecata pe Daniel Tudor, senatorul Doina Tudor (fosta sa sotie) si pe Ovidiu Marian. Acesta din urma, secretar general al Senatului la data faptei, a fost acuzat de trafic de influenta.

Potrivit rechizitoriului procurorilor, in perioada martie - mai 2013, Doina Tudor l-a ajutat pe Daniel Tudor sa primeasca 200.000 de euro, din suma totala de 300.000 de euro primita de fostul sau sot, pentru ca in schimb acesta, in calitate de presedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, sa favorizeze societatea de asigurari Carpatica, ce facuse obiectul unor activitati de control. Cei 300.000 de euro ar fi fost dati lui Daniel Tudor in trei transe, de cate 100.000 euro, o prima transa, in mod direct, iar urmatoarele doua transe, in mod indirect, prin intermediul sotiei sale, care cunostea atat provenienta cat si scopul pentru care erau remise aceste sume de bani, spun procurorii.

Initial, Daniel Tudor ar fi cerut trei milioane de euro de la omul de afaceri, prin intermediul lui Ovidiu Marian. Din aceasta suma, Ovidiu Marian a primit 500.000 de euro, din care si-a insusit 200.000 de euro, iar ceilalti 300.000 de euro au ajuns la Daniel Tudor.

"In urma sumelor remise cu titlu de mita, la data de 26 aprilie 2013, inculpatul Tudor Daniel George a emis o decizie prin care s-au ignorat in totalitate constatarile controlului respectiv (care atentiona asupra gradului de risc ridicat al societatii) si a impus remedierea unor deficiente minore si nesemnificative in raport cu situatia financiara precara a societatii", au scris procurorii in actul de sesizare a instantei.

Ceilalti inculpati din dosar sunt in continuare judecati.