Mihai Fifor: Sistemul de rachete sol-aer Patriot va fi operational in 2020

'Am primit scrisoarea de acceptare din partea Guvernului SUA pentru achizitionarea a sapte sisteme de tip Patriot, configuratia 3 plus. La acestea se adauga echipamentele aferente, piese de schimb, echipamente de mentenanta, servicii de instruire, echipamente criptografice cu regim special, precum si pachetul de suport logistic initial. Discutam de acest proiect de lege in cadrul parteneriatului strategic intre Romania si SUA. (...) Este un efort colectiv care plaseaza Romania intr-un club select al apararii europene si mondiale prin aceasta achizitie a sistemului Patriot. (...) Pentru Armata Romana, acesta reprezinta doar un prim pas, anul acesta achizitionam primul sistem din cele sapte. Sistemul urmeaza a fi operational in 2020 si nu face altceva decat sa deschida programele mari de inzestrare pentru Armata Romana. In perioada urmatoare vom veni si cu alte proiecte de lege privind achizitionarea altor echipamente, aprobate in CSAT si, desigur, cu un acord prealabil al Parlamentului Romaniei', a spus Mihai Fifor, in Comisia de aparare a Senatului.La Comisie a fost prezent si seful Statului Major al Apararii, Nicolae Ciuca. ''Este important de subliniat ca permite (n.r. - sistemul) o planificare a strategiei de aparare aeriana pe termen lung datorita faptului ca partea de hardware si software poate fi upgradata'', a explicat el.De asemenea, Ciuca a adaugat ca sistemul permite o planificare operationala integrata conform nevoilor Fortelor aeriene si terestre.Comisia pentru aparare din Senat a dat luni, in unanimitate, raport favorabil proiectului de lege al Guvernului pentru inzestrarea Armatei, prin care se vor achizitiona sapte sisteme de rachete sol-aer Patriot.Proiectul de lege al Guvernului pentru realizarea 'Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol' aferenta programului de inzestrare esential 'Sistem de rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM)' a fost inregistrat la Senat pe 9 noiembrie, cu solicitarea de a fi dezbatut in procedura de urgenta.