Japonia a primit in jumatate de an doar trei solicitanti de azil, ONU ii cere sa accepte mai multi refugiati

Japonia este printre cele mai neprimitoare state dezvoltate in privinta solicitantilor de azil. A acceptat doar 28 anul trecut, in ciuda unui numar record de cereri - 10.091.Japonia a primit, din 2008 si pana acum, prin schema de relocare catre tari terte, 152 de persoane, cei mai multi etnici karen din Myanmar care erau in tabere din Malaezia si Thailanda.Imigratia este un subiect controversat in Japonia, unde multi se mandresc cu omogenitatea culturala si etnica, desi populatia imbatraneste iar forta de munca este tot mai mica.Desi este un donator major catre organizatiile umanitare internationale, Japonia este reticenta in a relaxa politicile privind azilul sau a primi lucratori migranti.Spre comparatie, Germania a primit anul trecut 745.454 de aplicatii de azil si a aprobat 256.000 de solicitari.In perioada ianuarie-septembrie 2016, Japonia a fost al patrulea cel mai mare donator pentru Inaltul Comisariat pentru Refugiati al ONU, contribuind cu 165 milioane de dolari. De asemenea, in septembrie anul trecut, premierul Shinzo Abe s-a angajat sa dea 2,8 mld. dolari intr-o perioada de trei ani pentru abordarea crizei migratiei.Cu toate acestea, organizatiile pentru drepturile omului si cele pro-refugiati critica de multa vreme reticenta Japonie in a accepta refugiati.