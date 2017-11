Informare meteo de ninsori si lapovita la munte si in centrul si nord-vestul tarii, valabila de marti pana miercuri seara

In intervalul mentionat, la munte va ninge moderat cantitativ si local se va depune un strat mai consistent de zapada, iar vantul va avea intensificari temporare, cu viteze mai mari pe creste, unde vor fi rafale de peste 60...80 km/h, viscolind ninsoarea si spulberand zapada.In nord-vestul si centrul tarii vor predomina ninsorile, in general slabe cantitativ, cu precadere in cursul zilei de marti (21 noiembrie) si in noaptea de marti spre miercuri (21/22 noiembrie).La munte, in special la altitudini de peste 1700 m, vantul va avea intensificari in dupa-amiaza zilei de luni (20 noiembrie) si in prima parte a noptii de luni spre marti (20/21 noiembrie), cu rafale de peste 90...100 km/h, mai noteaza meteorologii.