Melescanu: Tillerson m-a intrebat de ce nu a fost cvorum in comisia de aparare care trebuia sa discute achizitia rachetelor Patriot

Tillerson a innoptat miercurea trecuta la Bucuresti la intoarcerea dintr-un turneu asiatic, ocazie cu care s-a intalnit cu ambasadorul Hans Klemm si cu Melescanu."A intrebat cum a fost cu cvorumul si i-am spus ca sunt probleme de cvorum din cand in cand si ca nu se refera la subiectul in sine", a declarat luni, la Parlament, Melescanu.Proiectul de lege pentru achizitia primului sistem de rachete Patriot va fi dezbatut luni in Comisia de aparare a Senatului si tot astazi urmeaza sa fie votat si in plen, pentru a ajunge marti la Camera Deputatilor, forul decizional in acest caz, potrivit news.ro.Liviu Dragnea a declarat, joi seara, la Baile Herculane, ca senatorii din Comisia de Aparare s-au aflat "la o activitate la invitatia unui sef de institutie importanta", cand ar fi trebuit sa se ia in discutie achizitionarea primului sistem de rachete Patriot, dar ca nu vor fi probleme in adoptarea acestuia.Romania trebuie sa-si onoreze angajamentele pe care si le-a asumat fata de NATO si partenerul sau strategic, SUA, iar achizitia sistemului de rachete Patriot va intari securitatea tarii noastre si a flancului sud-estic al NATO, a scris luni, pe Facebook, vicepremierul Marcel Ciolacu.