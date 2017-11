Eurostat: Aproape jumatate dintre copiii din Romania, in risc de saracie, cea mai mare rata din UE

Copii aflati sub risc e saracie inseamna populatia cu varste de 0-17 ani care traieste in gospodarii cu cel putin una din urmatoarele 3 conditii: sunt sub risc de saracie dupa transferuri sociale, au lipsuri materiale severe sau au o intensitate a muncii foarte scazuta.Astfel, in anul 2016 Romania avea cea mai mare pondere a saraciei in randul copiilor, din toata Uniunea Europeana: 49,2% dintre romanii cu varste de 0-17 ani erau sub risc de saracie, mult peste media UE, de 26,4%.Romania se afla printre tarile UE in care gradul de saracie in randul copiilor a crescut, de la 48,1% in 2010 la 49,2% in 2018. In termeni nominali, in anul 2016 erau 1,88 milioane de copii aflati in risc de saracie, ceva mai multi decat in anul 2010, cand erau 1,859 milioane, in mijlocul crizei economice.In schimb, media UE a scazut, de la 27,5%, in anul 2010, la 26,4%, in anul 2016.In clasamentul saraciei in randul copiilor, in anul 2016 Romania era urmata de Bulgaria (45,6%), Grecia (37,5%), Ungaria (33,6%), Spania (32,9%), Italia (32,8%), Lituania (32.4%).La polul opus au fost Danemarca (13,8%), Finlanda (14,7%), Slovenia (14,9%), Cehia (17,4%), Olanda (17,6%).